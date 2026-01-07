गोरखपुर का मिशन मंझरिया, शिक्षा, स्वावलंबन और सामाजिक बदलाव की नई मिसाल

डाॅ. राकेश राय, गोरखपुर। गरीबी उन्मूलन केवल योजनाओं से नहीं, बल्कि सतत प्रयास और सामाजिक सहभागिता से संभव है। इसका जीवंत उदाहरण है गोरखपुर के जंगल धूसड़ स्थित महाराणा प्रताप महाविद्यालय के बीएड विभाग द्वारा संचालित ‘मिशन मंझरिया’। वर्ष 2018 में शुरू हुआ यह अभिनव माडल आज शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और महिला सशक्तीकरण को एक सूत्र में पिरोते हुए ग्रामीण विकास की सशक्त मिसाल बन चुका है। महाविद्यालय द्वारा गोद लिए गए मंझरिया गांव के 178 गरीब परिवारों के 843 लोगों को इस मिशन के माध्यम से विकास की मुख्यधारा से जोड़ा गया है।

बीएड के छात्र प्रतिदिन दोपहर दो बजे से शाम बजे तक गांव में शिक्षण कार्य करते हैं। कक्षा एक से दस तक के बच्चों को निश्शुल्क पढ़ाकर उनके व्यक्तित्व का विकास करते हैं। शिक्षा के इस अभियान ने बच्चों को आगे बढ़ने का आत्मविश्वास दिया, जो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ने की पहली शर्त है। महिलाओं को साक्षर बनाकर मिशन ने सामाजिक परिवर्तन की भी मजबूत नींव रखी है।