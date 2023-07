Gorakhpur: दबंगों ने रुपये मांगने पर होटल मालिक व दुकानदार को पीटा, पुलिस को बताने पर जान से मारने की दी धमकी

गोरखपुर जिले में दबंगों के हौसले इस कदर बढ़े हैं कि उन्हें न किसी पुलिस का भय है और न ही किसी कार्रवाई का। जिले के शाहपुर व गगहा क्षेत्र में बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया है। रुपये मांगने पर दबंगई झाड़ते हुए दुकानदान व होटल मालिक को पीट दिया। पीड़ित ने मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

दबंगों ने रुपये मांगने पर होटल मालिक व दुकानदार को पीटा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दबंगों ने रुपये मांगने पर शाहपुर क्षेत्र में होटल मालिक व उनके भतीजे को पीट दिया। पुलिस से शिकायत करने पर दुकान बंद कराने व जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। दूसरी घटना गगहा क्षेत्र में हुई जहां दुकानदार के रुपये मांगने पर उसे पीटा गया। मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। यह है मामला पादरी बाजार संवाददाता के अनुसार कोपागंज (मऊ) के शंकर चौरसिया गुलरिहा के शिवपुर शहबाजगंज में किराए पर कमरा लेकर परिवार संग रहते हैं। इनका शाहपुर के महुआ तिराहे के पास होटल है। आरोप है कि शुक्रवार की रात में नौ बजे तीन मनबढ़ युवक शराब पीने के बाद होटल पहुंचे और मटन रोटी खाया। खाना खाने के बाद कर्मचारियों ने 480 रुपये का बिल दिया जिसे देखने के बाद उन्होंने गाली देना शुरू कर दिया। यह है आरोप विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे और फोन करके अपने चार अन्य साथियों को बुला लिया। आरोप है कि मनबढ़ों ने शंकर चौरसिया व उनके कर्मचारी आदित्य को पीटकर जख्मी कर दिया। दुकानदार ने दो युवकों का मोबाइल फोन से फोटो खींच लिया। घटना के बाद आरोपित फरार हो गए। शाहपुर थाना पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। गगहा संवाददाता के अनुसार मेंहदिया पशपुरवा के राजू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के पास किराने की दुकान चलाते हैं। टेकुआ गांव के कुंवर सिंह उनकी दुकान पर पहुंचे। आरोप है कि चोकर लेने के बाद बिना रुपये दिए ही जाने लगे। राजू के रुपये मांगने पर गाली देने लगे। मना करने पर अपने साथियों काे बुला दुकानदार को पीट दिया। घटना के विरोध में शनिवार को कई दुकानदारों ने अपनी दुकान नहीं खोली। एसएसपी डा. गौरव ग्रोवर ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर पुलिस आरोपितों की तलाश कर रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

Edited By: Pragati Chand