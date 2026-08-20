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रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी: छोटी-मोटी गलतियों से नहीं छिनेगा 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार', बोर्ड का बड़ा फैसला

By Prem Narayan Dwivedi,Edited By: Vivek Shukla
Updated: Thu, 20 Aug 2026 02:11 PM (IST)

रेलवे बोर्ड ने फैसला लिया है कि गैर-सुरक्षा संबंधी मामलों में मिलने वाले मामूली दंड अब रेलकर्मियों के 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार' की राह में बाधा नहीं बनेंगे। इस निर्णय से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और नियमों की भिन्न व्याख्या का अंतर खत्म होगा।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. मामूली दंड अब पुरस्कार में बाधा नहीं बनेंगे।

  2. गैर-सुरक्षा संबंधी गलतियों पर नहीं रुकेगा सम्मान।

  3. रेलवे बोर्ड ने भ्रम खत्म कर स्पष्ट किए नियम।

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब गैर-सुरक्षा संबंधी मामलों में मिलने वाले मामूली दंड (माइनर पेनाल्टी) रेलवे कर्मचारियों के 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार' (Accident Free Service Award) की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की पात्रता को लेकर जारी भ्रम को खत्म करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसला लिया है।

नए आदेश के तहत अब कार्यस्थल की सफाई, सामान्य व्यावसायिक कर्तव्यों या सुरक्षा से इतर अन्य गैर-सुरक्षात्मक मामलों में हुई मामूली चूकों के लिए दिए गए माइनर पेनाल्टी को पुरस्कार की पात्रता तय करते समय नहीं गिना जाएगा। पूर्व में सुरक्षा से असंबंधित छोटी-मोटी चूकों पर भी कर्मचारियों के पुरस्कार रोक दिए जाते थे या उनकी राशि में कटौती कर ली जाती थी। कर्मचारियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे के बाद रेलवे बोर्ड ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।

व्याख्या के अंतर को खत्म करने की कवायद
रेलवे बोर्ड ने सभी भारतीय रेल के महाप्रबंधकों (GMs) को पत्र जारी कर निर्देशित किया है। बोर्ड ने माना कि अलग-अलग जोनों में नियमों की भिन्न व्याख्या के कारण एकरूपता प्रभावित हो रही थी। समीक्षा के बाद बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि केवल वही कर्मचारी दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार के लिए अयोग्य माने जाएंगे, जिन्हें किसी गंभीर कदाचार के लिए बड़ा दंड (मेजर पेनाल्टी) मिला हो। इस फैसले से निष्ठा से सेवा दे रहे हजारों रेलकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा।

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