रेलकर्मियों के लिए खुशखबरी: छोटी-मोटी गलतियों से नहीं छिनेगा 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार', बोर्ड का बड़ा फैसला

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। अब गैर-सुरक्षा संबंधी मामलों में मिलने वाले मामूली दंड (माइनर पेनाल्टी) रेलवे कर्मचारियों के 'दुर्घटनामुक्त सेवा पुरस्कार' (Accident Free Service Award) की राह में रोड़ा नहीं बनेंगे। रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों की पात्रता को लेकर जारी भ्रम को खत्म करते हुए एक बेहद महत्वपूर्ण और नीतिगत फैसला लिया है।

नए आदेश के तहत अब कार्यस्थल की सफाई, सामान्य व्यावसायिक कर्तव्यों या सुरक्षा से इतर अन्य गैर-सुरक्षात्मक मामलों में हुई मामूली चूकों के लिए दिए गए माइनर पेनाल्टी को पुरस्कार की पात्रता तय करते समय नहीं गिना जाएगा। पूर्व में सुरक्षा से असंबंधित छोटी-मोटी चूकों पर भी कर्मचारियों के पुरस्कार रोक दिए जाते थे या उनकी राशि में कटौती कर ली जाती थी। कर्मचारियों द्वारा लगातार उठाए जा रहे इस मुद्दे के बाद रेलवे बोर्ड ने स्थिति को पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है।