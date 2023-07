Gorakhpur: नहर की तरफ गई युवती को मकान में खींच ले गया अधेड़, कर रहा था छेड़छाड़; शोर सुन महिलाओं ने बचाई जान

मामला हरपुर बुदहट क्षेत्र के एक गांव का है। युवती गांव में नहर की तरफ गई थी। इसी दौरान अधेड़ ने जबरन उसे एक मकान में खिंचकर ले गया। युवती के साथ वह छेड़खानी करने लगा। गनीमत रही कि युवती के चिल्लाने की आवाज सुनकर एक महिलाओं का समूह पहुंचा और दरवाजा खोलकर युवती को वहां से निकाला और अधेड़ को अंदर बंद कर दिया।

युवती के साथ अधेड़ कर रहा था छेड़छाड़। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.