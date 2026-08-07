गोरखपुर आ रही मौर्य एक्सप्रेस के बी थ्री कोच का टूटा दरवाजा, यात्री ने रेल मंत्री को किया ट्वीट

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। संबलपुर से गोरखपुर आ रही 15027 नंबर की मौर्य एक्सप्रेस के कोच नंबर बी थ्री का एक दरवाजा टूट चुका है। यह जानकारी बी थ्री कोच के बर्थ नंबर 68 पर यात्रा कर रहे यात्री विकास महतो ने एक्स पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पोस्ट करके दी है।

यात्री ने बताया है कि दरवाजा टूट चुका है, प्लीज रिपेयर कराएं। यात्री ने बेडशीट टंगे, टूटे दरवाजे का वीडियो और बर्थ के नीचे रखे गए दरवाजे का फोटो भी एक्स पर साझा किया है। पोस्ट, वीडियो और फोटो इंटरनेट मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है।