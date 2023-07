Gorakhpur News: शादी के दो महीने बाद दहेज लोभियों ने विवाहिता को दिए करंट के झटके, पति सहित तीन के खिलाफ FIR

गुलरिहा क्षेत्र के रामपुर खुर्द के रहने वाले शख्स ने अपनी बेटी की शादी दो माह पूर्व सिकरीगंज क्षेत्र के विशम्भरा गांव में की थी। शादी में चार लाख नकद सहित पूरा सामान देकर बेटी को विदा किया लेकिन दहेज लोभियों को संतुष्टी नहीं मिली। शादी के बाद से ही बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे बेटी ने पिता की असमर्थता बताई तो और भड़क गए।

दहेज के लिए ससुराल वालों ने महिला को दिए करंट के झटके। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले की विवाहिता के साथ हैवानियत का मामला सामने आया है। गुलरिहा क्षेत्र के रामपुर खुर्द के हरिश्चंद्र की बेटी आकांक्षा को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लिए भोपाल में मारा-पीटा और करंट के झटके दिए। झटका लगने से वह कुछ दूर जाकर गिरी। किसी तरह से वह मायके पहुंची। मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा. गौरव ग्रोवर के निर्देश पर पीड़िता के पिता ने गुलरिहा थाने में जाकर तहरीर दी। पुलिस ने पति समेत तीन के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। यह है मामला हरिश्चंद्र गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बेटी आकांक्षा की शादी दो माह पहले 22 मई को सिकरीगंज क्षेत्र के विशम्भरा गांव के रहने वाले सूरज गुप्ता से की थी। शादी में चार लाख रुपये नकद, सोने की दो चेन, सोने की चार अंगूठी व अन्य सामान दिया था। बेटी के ससुराल पहुंचने के दूसरे दिन से ही पति सूरज, सास कुसुमावती और भाई शिवम गुप्ता दहेज में पांच लाख रुपये मांगने लगे। बेटी ने पिता की असमर्थता बताई तो भड़क गए दहेज के दानव बेटी ने फोन पर जानकारी दी तो और दहेज देने में असमर्थता जताई। बेटी ने ससुराल वालों से कहा कि पिता शादी में कर्जदार हो गए हैं, अब और दहेज नहीं दे सकते हैं। इसके बाद ससुराल वाले मारपीट करने के साथ उसे प्रताड़ित करने लगे। कुछ दिन बाद ससुराल वाले बेटी को लेकर भोपाल चले गए। 28 जून को दोपहर लगभग एक बजे आरोपितों ने उसे करंट का झटका दिया।

Edited By: Pragati Chand