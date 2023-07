Gorakhpur News: ससुरालियों ने दहेज मांगा तो विवाहिता ने खा लिया जहर, हालत बिगड़ने पर खुद पहुंची अस्पताल

मामला गोरखपुर जिले के सहजनवां क्षेत्र के मिनवा गांव का है। महिला ने आरोप लगाया है कि ससुराल के लोग आए दिन दहेज की मांग कर प्रताड़ित करते हैं। मायके वालों को फोन कर परेशान करते हैं। जिससे आजिज आकर उसने जहरीला पदार्थ खाया है। उधर बांसगांव क्षेत्र में एक महिला ने मायके जाने से पति के मना करने पर खुदकुशी कर ली।

ससुरालियों ने दहेज मांगा तो विवाहिता ने खा लिया जहर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

