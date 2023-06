थम गई शहनाई पर मंगल धुन, चार माह के लिए ठप हुए मांगलिक कार्य; भगवान विष्णु के शयन के साथ चातुर्मास शुरू

हरिशयनी एकादशी के साथ ही चार महीने के लिए शहनाई पर मंगल धुन बजने पर निषेध किया गया है। भगवान विष्णु के शयन के साथ चातुर्मास शुरू हो गया है। जानकार के अनुसार के इन चार महीनों में धर्मशास्त्र में अनेक वस्तुओं के सेवन का निषेध किया गया है और इसके परिणाम भी बताए गए हैं। ऐसे में मांगलिक कार्य नहीं किए जाएंगे।

चार माह के लिए ठप हुए मांगलिक कार्य। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। परंपरागत रूप से हरिशयनी एकादशी (आषाढ़ शुक्ल एकादशी) श्रद्धापूर्वक गुरुवार को मनाई गई। श्रद्धालु व्रत रहे और भगवान विष्णु की पूजा-आराधना कर मंगल कामना की। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन (योग निद्रा) के लिए चले जाते हैं और चार माह बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी (देवोत्थान एकादशी) के दिन जागते हैं। इस दौरान सभी मांगलिक कार्य ठप रहते हैं। हरिशयनी एकादशी पर भगवान के शयन के साथ ही समस्त मांगलिक कार्य चार माह के लिए ठप हो गए। अब भगवान के जागने के साथ देवोत्थान एकादशी (23 नवंबर) को चातुर्मास खत्म होगा। क्या कहते हैं जानकार पं. शरदचंद्र मिश्र व पं. नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार इन चार महीनों में धर्मशास्त्र में अनेक वस्तुओं के सेवन का निषेध किया गया है और इसके परिणाम भी बताए गए हैं। गुड़ न खाने से मधुर स्वर, तेल का प्रयोग न करने से सुंदरता, पान न खाने से भोग एवं मधुर कंठ, घी त्यागने से स्निग्ध शरीर, शाक त्यागने से पकवान भोग और दही, दूध, मट्ठा का त्याग करने से विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। करने व न करने वाले कार्य विवाह, वर वरण, कन्या वरण, वधू प्रवेश, द्विरागमन, नूतन गृहप्रवेश, उपनयन, शिव जी को छोड़कर देव प्रतिष्ठा, महायज्ञ का शुभारंभ, कर्णवेध, मुंडन का निषेध किया गया है। लेकिन कुछ कार्य इस समय भी किए जाते हैं जैसे- पुंसवन, प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, नृत्य- गीत कला सीखना, व्यापार आरंभ, पौधारोपण, नौकरी ज्वाइन करना, दीक्षा ग्रहण, आभूषण निर्माण, नया वस्त्र धारण करना।

