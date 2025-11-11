Language
    गोरखपुर में प्रेमिका से मिलने पहुंचे युवक को ग्रामीणों ने रंगेहाथ पकड़ा, पुलिस थाने में बताई यह बात

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 08:18 AM (IST)

    गोरखपुर के भटहट में ग्रामीणों ने एक युवक को प्रेमिका के साथ पकड़ा और पुलिस को सौंप दिया। युवती के परिजनों ने कार्रवाई से मना किया। सहजनवां में, एक युवती ने पूर्व प्रेमी पर अश्लील तस्वीरें प्रसारित करने और शादी रोकने की धमकी देने का आरोप लगाया है। पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है।

    पिपराइच थाना क्षेत्र का मामला, पूछताछ के बाद पुलिस ने दोनों को छोड़ा

    संवाद सूत्र, भटहट। एक गांव में सोमवार सुबह उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने एक युवक को प्रेमिका से मिलते हुए खंडहर मकान में पकड़ लिया। मामला सुबह करीब आठ बजे का है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना तत्काल पिपराइच थाना पुलिस को दी।

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को हिरासत में लेकर थाने ले आई। पूछताछ में सामने आया कि युवती का ननिहाल उसी गांव में है, जहां युवक रहता है। इसी दौरान दोनों के बीच प्रेम हो गया और सोमवार को वे मिलने पहुंचे थे। घटना की जानकारी पर युवती के स्वजन भी थाने पहुंचे।

    उन्होंने पुलिस से किसी तरह की कार्रवाई न करने का अनुरोध किया और लिखित प्रार्थना पत्र देकर बेटी को अपने साथ घर ले गए। थाना प्रभारी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को थाने लाकर पूछताछ की थी। स्वजनों के आपसी सहमति से दोनों को छोड़ दिया गया है।

    पूर्व प्रेमी पर युवती का फोटो प्रसारित करने की धमकी देने का आरोप
    एक गांव की युवती ने अपने पूर्व प्रेमी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सहजनवां थाने में तहरीर दी है। युवती का कहना है कि आरोपित उसे बदनाम करने के लिए आपत्तिजनक फोटो और वीडियो प्रसारित करने की धमकी दे रहा है। वह गाली देते हुए आडियो संदेश भेजकर मानसिक प्रताड़ित करने और उसकी शादी न होने देने की धमकी दे रहा है।

    युवती ने पुलिस को बताया कि महराजगंज जिले के फरेंदा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक से उसकी जान-पहचान थी। मित्रता के दौरान युवक ने उसकी कुछ तस्वीरें और वीडियो बना लिए थे। अब संबंध टूटने के बाद वह इन्हीं का इस्तेमाल धमकी देने और ब्लैकमेल करने के लिए कर रहा है। थाना प्रभारी महेश चौबे ने बताया कि युवती की तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद साक्ष्य के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।

