गोरखपुर एम्स में काम करते समय मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एम्स अस्पताल में रविवार सुबह 11 बजे काम करते समय मजदूर दशरथ की अचानक मौत हो गई। वह रामपुर खुर्द के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही अस्पताल परिसर में अफरा-तफरी मच गई।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई। आरोप है कि करंट से उनकी मौत हुई है। बावजूद इसके पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

एम्स थाना क्षेत्र के रहने वाले दशरथ दिहाड़ी पर मजदूरी करते थे। इसी से वह परिवार का भरण-पोषण करते थे। दशरथ करीब सात वर्ष के थे, तभी उनके माता-पिता का निधन हो गया था। इसके बाद उन्होंने मजदूरी के सहारे जीवन-यापन किया।