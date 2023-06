Crime News: पश्चिम चंपारण में मिला गोरखपुर से अपहृत बच्चा, कमरे में सोते समय उठा ले गए थे आरोपित महिला व पुरुष

गोरखपुर शहर के शाहपुर के सैनिक कुंज में किराए पर रह रही पीलीभीत की महिला के साथ 24 जून को घटना घटी थी। गर्मी के चलते कमरे का दरवाजा खोलकर परिवार के लोग सोए थे। इसी दौरान देर रात में एक महिला व पुरुष ने कमरे में घुसकर बच्चे को उठा लिया। मामले में एक आरोपित गिरफ्तार किया गया जबकि महिला व अन्य साथियों की तलाश चल रही है।

पश्चिम चंपारण में मिला अपहृत बच्चा। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

संवाद सूत्र,नवलपुर/गोरखपुर। सैनिक कुंज से अपहृत हुए तीन वर्ष के बच्चे को पुलिस ने गुरुवार की शाम पश्चिम चंपारण (बिहार) जिले से सकुशल बरामद कर अपहर्ता को गिरफ्तार कर लिया। पकड़ा गया आरोपित शाहपुर के सैनिक कुंज में किराए पर कमरा लेकर रहता था। घटना में शामिल महिला की तलाश चल रही है। अपहृत बच्चे को पुलिस ने स्वजन को सौंप दिया है। आरोपित के बच्चा चोर गिरोह से जुड़े होने की आशंका है। क्राइम ब्रांच व शाहपुर थाना पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। यह है पूरा मामला पीलीभीत, अमरिया के सुकटिया गांव का रहने वाला लियाकत अली और उसकी पत्नी रुकसाना अपने तीन बच्चों के साथ सैनिक कुंज कालोनी में किराए पर कमरा लेकर रहते हैं। 24 जून की रात में कमरे का दरवाजा खोलकर परिवार के लोग सोए थे। भोर में पहुंचा एक व्यक्ति कमरे में सो रहे रुकसाना के तीन वर्षीय पुत्र अरबाज को लेकर फरार हो गया। सुबह घटना की जानकारी होने पर स्वजन ने खोजबीन की, लेकिन पता नहीं चला। पुलिस ने सीसी कैमरा फुटेज को देखा तो एक महिला व पुरुष कमरे की तरफ आते और कुछ देर बाद अरबाज को अपने साथ लेकर जाते हुए दिखे। अज्ञात पर अपहरण का मुकदमा दर्ज कर पुलिस फुटेज व सर्विलांस की मदद से जांच कर रही थी। गुरुवार की सुबह अपहर्ता की लोकेशन पश्चिम चंपारण (बिहार) के नवलपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सेमरी गांव में मिली। दोपहर में पहुंची शाहपुर थाना पुलिस की टीम ने गांव के बैतुल्लाह अंसारी को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर चौतरवा थाना के बसंतपुर गांव से अपहृत बच्चा बरामद कर लिया। देर रात आरोपित को लेकर पुलिस गोरखपुर पहुंची। पूछताछ में बैतुल्लाह ने बताया कि वह शहर में रहकर मजदूरी करता था। पुलिस का मानना है कि आरोपित बच्चा चोरी गिरोह से जुड़ा है। फरार हुई महिला व उसके सहयोगियों के पकड़े जाने के बाद स्थिति साफ होगी। गर्मी की वजह से खुला था दरवाजा सैनिक कुंज में रहने वाले इंद्रजीत यादव ने टीनशेड का कमरा बनवाया है और मजदूरों को किराए पर दिया है। लियाकत अली एक माह से यहां परिवार के साथ रहता है। रुकसाना ने बताया कि गर्मी ज्यादा होने की वजह से 24 जून की रात में उन लोगों ने दरवाजा बंद नहीं किया था। बच्चे का अपहरण करने वाले बैतुल्लाह से उनकी कोई रंजिश व जान पहचान नहीं है।

