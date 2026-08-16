गोरखपुर में 11000 के हाईटेंशन तार से DJ छूने पर कांवड़िया की मौत, एक झुलसा

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच रोड पर तुर्रा नाला के पास ट्रॉली पर रखा डीजे हाइटेंशन तार से सट गया। इस हादसे में एक कांवड़िया की मौत हो गई। दूसरा कांवड़िया गंभीर रूप से झुलस गया है। घायल कांवड़िये को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंट उतरने से मौके पर अफरातफरी मच गई।

जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के पिपराइच मुख्य मार्ग पर कांवड़िये डीजे पर नृत्य करते हुए पिपराइच की तरफ जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रॉली पर डीजे काफी ऊंचाई में रखा था। डीजे की चौड़ाई भी ज्यादा थी।