Language
jagran animated logo
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

गोरखपुर में 11000 के हाईटेंशन तार से DJ छूने पर कांवड़िया की मौत, एक झुलसा

By Digital Desk Edited By: Abhishek Saxena
Updated: Sun, 16 Aug 2026 12:01 PM (IST)

गोरखपुर के पिपराइच रोड पर डीजे ट्रॉली के हाईटेंशन तार से छू जाने से एक कांवड़िया की मौत हो गई। इस हादसे में एक अन्य कांवड़िया गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

इसी डीजे से हुआ हादसा।

इसी डीजे से हुआ हादसा।

HighLights

  1. पिपराइच रोड पर डीजे ट्रॉली हाईटेंशन तार से छू गई।

  2. हादसे में एक कांवड़िया करन चौहान की मौके पर मौत।

  3. दूसरा कांवड़िया मोहन भारती गंभीर रूप से झुलस गया।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। पिपराइच रोड पर तुर्रा नाला के पास ट्रॉली पर रखा डीजे हाइटेंशन तार से सट गया। इस हादसे में एक कांवड़िया की मौत हो गई। दूसरा कांवड़िया गंभीर रूप से झुलस गया है। घायल कांवड़िये को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। करंट उतरने से मौके पर अफरातफरी मच गई।

जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा के पिपराइच मुख्य मार्ग पर कांवड़िये डीजे पर नृत्य करते हुए पिपराइच की तरफ जा रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि ट्रॉली पर डीजे काफी ऊंचाई में रखा था। डीजे की चौड़ाई भी ज्यादा थी।

11 हजार वोल्ट की लाइन से सटा डीजे

सड़क के किनारे से गुजर रहे 11 हजार वोल्ट की लाइन से डीजे सट गया। करंट उतरने से जंगल अहमद अली शाह उर्फ तुर्रा निवासी करन चौहान की मृत्यु हो गई। साथ में चल रहा जंगल औराही निवासी 25 वर्षीय मोहन भारती पुत्र सुदामा गंभीर रूप से झुलस गया।

यह भी पढ़ें- एटा हाईवे पर कार पलटने से तीन की मौत, ढाई साल के बच्चे समेत चार घायल

यह भी पढ़ें- वाराणसी एयरपोर्ट पर यात्री के लाइसेंसी हथियार से चली गोली, दो कर्मचारी घायल