गोरखपुर के इस इलाके में बनेगा नगर निगम का कल्याण मंडपम, नगर आयुक्त ने दिए खास निर्देश

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बशारतपुर में कल्याण मंडपम बनेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कल्याण मंडपम के लिए चिह्नित भूमि को संरक्षित करने और तार फेंसिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाएं और मुक्त कराई गई भूमि पर तार फेंसिंग एवं सूचना बोर्ड लगाएं।

बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त ने लेखपाल स्तर के कर्मचारियों से धरातल की स्थिति की जानकारी ली और सभी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की गई भूमि को कब्जामुक्त करने में तेजी लाएं ताकि न सिर्फ नगर निगम को उसकी जमीन मिले बल्कि लैंड बैंक में बढ़ोतरी हो।