Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गोरखपुर के इस इलाके में बनेगा नगर निगम का कल्याण मंडपम, नगर आयुक्त ने दिए खास निर्देश

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 11:39 AM (IST)

    गोरखपुर के बशारतपुर में कल्याण मंडपम बनेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व विभाग की बैठक में भूमि को संरक्षित करने और अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने निगम की भूमि पर तार फेंसिंग और सूचना बोर्ड लगाने के लिए भी कहा। इसके साथ ही, अन्य विकास कार्यों में तेजी लाने और निर्माण कार्यों के लिए अनापत्ति प्राप्त करने के आदेश दिए गए।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। बशारतपुर में कल्याण मंडपम बनेगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को कल्याण मंडपम के लिए चिह्नित भूमि को संरक्षित करने और तार फेंसिंग करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि नगर निगम की भूमि से अतिक्रमण हटाएं और मुक्त कराई गई भूमि पर तार फेंसिंग एवं सूचना बोर्ड लगाएं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बृहस्पतिवार को नगर आयुक्त ने लेखपाल स्तर के कर्मचारियों से धरातल की स्थिति की जानकारी ली और सभी निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की गई भूमि को कब्जामुक्त करने में तेजी लाएं ताकि न सिर्फ नगर निगम को उसकी जमीन मिले बल्कि लैंड बैंक में बढ़ोतरी हो।

    उन्होंने कुलपति आवास के सामने प्रस्तावित प्रोजेक्ट के लिए भूमि उपलब्ध कराने, महादेव झारखंडी वार्ड संख्या-03 में निगम भूमि पर कब्जा लेने और नौसड़ क्षेत्र में निगम भूमि की फेंसिंग कर भविष्य में कांप्लेक्स निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने को कहा। इसके अलावा गुलहरिया क्षेत्र में ध्वस्तीकरण के बाद बचे मलबे को तत्काल हटवाने के निर्देश संबंधित जोनल अधिकारी को दिए गए।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर में सियर चौराहे जाम लगाने के मामले में आठ नामजद, 60 अज्ञात पर मुकदमा

    बैठक के दौरान नगर आयुक्त ने तुर्कमानपुर और खुर्रमपुर स्थित नगर निगम की भूमि पर कांप्लेक्स निर्माण के लिए अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया जल्द पूरा करने के आदेश दिए।

    इसी क्रम में गुलहरिया क्षेत्र में आम जनता के लिए रास्ता उपलब्ध कराने, बशारतपुर में कल्याण मंडपम के लिए भूमि सुरक्षित करने और तार फेंसिंग कराने और संपवेल निर्माण के लिए चिह्नित भूमि पर कार्यवाही प्रारंभ करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार सहित राजस्व विभाग के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।