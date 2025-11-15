Language
    जंगल मठिया हत्याकांड: फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, सड़क पर शव रख स्वजन ने दिया धरना

    By Jitendra Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 08:22 AM (IST)

    मुंडेरा बाजार के जंगल मठिया में धान की फसल काटने के विवाद में विपिन पासवान की हत्या कर दी गई। परिजनों ने शव रखकर मुआवजे की मांग करते हुए धरना दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद वे शांत हुए। पुलिस ने मुख्य आरोपी रोशन सिंह और उसकी मां को हिरासत में ले लिया है, और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। विधायक ने परिवार को आर्थिक सहायता का आश्वासन दिया।

    Hero Image

    विपिन के स्वजन को ढांढस बधाते चौरी चौरा विधायक ई. सरवन निषाद व घटना स्थल से साक्ष्य एकत्र करती फोरेंसिक टीम। जागरण

    संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। धान की फसल काटने के विवाद में गुरुवार को जंगल मठिया के विपिन पासवान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की सुबह फोरेंसिक और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। इसी बीच अपराह्न सवा तीन बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो स्वजन हंगामा करने लगे।

    घर के सामने सड़क पर शव रख धरने पर बैठ गए। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई और सहायता राशि की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार संजय सिंह ने पांच लाख रुपए कृषक बीमा योजना, 30 हजार रुपए पारिवारिक लाभ और जमीन आवंटन का भरोसा दिलाया।

    वहीं थाना प्रभारी चौरी चौरा वेद प्रकाश शर्मा ने आरोपितों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर स्वजन मान गए और 45 मिनट बाद धरना समाप्त कर शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए।

    जंगल मठिया में गुरुवार को विवादित जमीन में धान की फसल काटने को लेकर रामगोपाल पासवान और गगड़ा निवासी राेशन सिंह में विवाद हो गया था। आरोप है कि फसल काटने से रोकने के लिए पहुंची रोशन की मां इंद्रावती और उसकी बहन को रामगोपाल और उनके पुत्रों विपिन पासवान, मार्कण्डेय पासवान और अखिलेश पासवान ने भगा दिया था।

    घर जाकर इंद्रावती ने बेटे को घटना की जानकारी दी। इससे नाराज रोशन सिंह ट्रैक्टर लेकर पहुंचा और रामगोपाल समेत तीनों पुत्रों पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था। एम्स ले जाने पर चिकित्सकों ने विपिन को मृत घोषित कर दिया। वहीं दोनों भाई और पिता का उपचार चल रहा है। हादसे के बाद विपिन की भाभी फूलमती की तहरीर पर चौरी चौरा पुलिस ने रोशन सिंह, सोनू सिंह व उसकी मां इंद्रावती पर केस दर्ज किया।

    देर शाम को कुशीनगर अहिलौली के पास से पुलिस ने ट्रैक्टर के साथ रोशन को और उसकी मां को हिरासत में ले लिया। वहीं तीसरे आरोपित सोनू सिंह की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमे दबिश दे रही है। एसपी नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि गांव में एहतियातन पुलिस पिकेट लगाई गई है। मुख्य आरोपित रोशन और उसकी मां को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जल्द ही तीसरे आरोपित को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

    पीड़ित परिवार से मिले विधायक
    चौरी चौरा विधायक ई. सरवन निषाद ने भी विपिन पासवान के घर पहुंचकर स्वजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने जिला प्रशासन से बात कर दोषियों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने को कहा। साथ ही पीड़ित परिवार को सरकारी योजनाओं का लाभ, आर्थिक सहायता और बच्चों को निशुल्क शिक्षा दिलाने का आश्वासन दिया। मौके पर मौजूद थानेदार से विधायक ने कहा कि दोषी कोई भी हो, उसे सजा जरूर मिले। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। इस दौरान विपिन की पत्नी ने आरोपितों का एनकाउंटर करने की मांग की।