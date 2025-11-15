जंगल मठिया हत्याकांड: फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, सड़क पर शव रख स्वजन ने दिया धरना

संवाद सूत्र, मुंडेरा बाजार। धान की फसल काटने के विवाद में गुरुवार को जंगल मठिया के विपिन पासवान पर ट्रैक्टर चढ़ाकर हत्या कर दी गई थी। शुक्रवार की सुबह फोरेंसिक और पुलिस की टीम घटना स्थल पर पहुंची और साक्ष्य एकत्र किए। इसी बीच अपराह्न सवा तीन बजे पोस्टमार्टम के बाद शव घर पहुंचा तो स्वजन हंगामा करने लगे।

घर के सामने सड़क पर शव रख धरने पर बैठ गए। आरोपितों पर सख्त कार्रवाई और सहायता राशि की मांग करने लगे। मौके पर पहुंचे नायब तहसीलदार संजय सिंह ने पांच लाख रुपए कृषक बीमा योजना, 30 हजार रुपए पारिवारिक लाभ और जमीन आवंटन का भरोसा दिलाया।

वहीं थाना प्रभारी चौरी चौरा वेद प्रकाश शर्मा ने आरोपितों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया। फिर स्वजन मान गए और 45 मिनट बाद धरना समाप्त कर शव को लेकर अंतिम संस्कार के लिए चले गए। जंगल मठिया में गुरुवार को विवादित जमीन में धान की फसल काटने को लेकर रामगोपाल पासवान और गगड़ा निवासी राेशन सिंह में विवाद हो गया था। आरोप है कि फसल काटने से रोकने के लिए पहुंची रोशन की मां इंद्रावती और उसकी बहन को रामगोपाल और उनके पुत्रों विपिन पासवान, मार्कण्डेय पासवान और अखिलेश पासवान ने भगा दिया था।