Gorakhpur News: आज महापंचायत लगाएंगे जंगल कौड़िया रिंग रोड से प्रभावित 26 गांवों के किसान, बनाएंगे रणनीति

जंगल कौड़िया से जगदीशपुर फोरलेन बाईपास में जा रही जमीन के मुआवजे से असंतुष्ट किसान आज महापंचायत लगाएंगे। सभी किसान इटहिया गांव स्थित स्वामी दयानंद इंटर कालेज के परिसर में जुटकर रणनीति पर चर्चा करेंगे। बता दें कि इस बाईपास के लिए कब्जा पत्र जारी हो चुका है और एनएचएआइ की ओर से सर्वे भी शुरू कर दिया गया है।

आज महापंचायत लगाएंगे रिंग रोड से प्रभावित 26 गांवों के किसान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

Your browser does not support the audio element.

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जंगल कौड़िया से जगदीशपुर फोरलेन बाईपास से प्रभावित 26 गांवों के किसान रविवार यानी आज मुआवजे को लेकर महापंचायत लगाएंगे। इटहिया गांव स्थित स्वामी दयानंद इंटर कालेज परिसर में एकत्र होकर किसान उचित मुआवजे को लेकर रणनीति बनाएंगे। इस बाईपास के लिए कब्जा पत्र जारी हो चुका है और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की ओर से सर्वे का शुरू कर दिया गया है। यद्यपि, ग्रामीणों की ओर से इसका विरोध किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिना मुआवजा मिले काम नहीं शुरू करने देंगे। इधर, 100 करोड़ रुपये मिलने के बाद भी प्रशासन की ओर से किसी किसान को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया है। ये है पूरा मामला जंगल कौड़िया से जगदीशपुर बाईपास तक बनने वाले फोरलेन सड़क में पड़ रही जमीन का मुआवजा काफी कम मिलने से किसानों में आक्रोश व्याप्त है। 26 गांवों के किसानों द्वारा रविवार को इटहियां में स्थित स्वामी दयानंद इंटरकालेज के परिसर में ग्राम प्रधान गुलाब चंद जायसवाल के नेतृत्व में महापंचायत आयोजित कर आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। पंचायत में इन मुद्दों पर होगी चर्चा इटहियां निवासी धर्मेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि पंचायत में सीएम से मिलकर मांगपत्र सौंपने के साथ अन्य रास्तों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। सरैया के ग्राम प्रधान सुमित कुमार साहनी ने बताया कि जंगल कौड़िया से जगदीशपुर फोरलेन सड़क से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जमीन व मकान से बेघर होना पड़ रहा है। इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनकी पूरी जमीन व आवास फोरलेन में पड़ रहा है। किसान अपनी जमीन का उचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। एनएचएआइ एवं जिले के जिम्मेदार अधिकारियों पर किसानों ने उनकी समस्याओं को गंभीरता से नहीं लेने का आरोप लगाया है। किसानों का कहना है कि महापंचायत में किसान अपनी लड़ाई गंभीरता से लड़ने के वैकल्पिक रास्तों पर विचार करेंगे।

Edited By: Pragati Chand