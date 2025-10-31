Jagran Film Festival: आज गोरखपुर में सजेगा तीन दिनी फिल्मी मेला, फैसल मलिक करेंगे संवाद
गोरखपुर के एडी मॉल में दैनिक जागरण द्वारा तीन दिवसीय फिल्म मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस फिल्म फेस्टिवल में सामाजिक सरोकार से जुड़ी फिल्मों का प्रदर्शन होगा। वेब सीरीज 'पंचायत' के कलाकार फैसल मलिक सहित कई नामचीन कलाकार दर्शकों से संवाद करेंगे। 'द ताज', 'अप्पू', 'जस्सी वेड्स जस्सी' जैसी कई फिल्में दिखाई जाएंगी। प्रवेश नि:शुल्क है, क्यूआर कोड से पंजीकरण करा सकते हैं।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। एक के बाद एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी उत्कृष्ट फिल्मों को देखने का अवसर मिलेगा। फिल्मी दुनिया के नामचीन कलाकारों के साथ संवाद का मंच सजेगा। इसके लिए शुक्रवार से एडी माॅल में तीन दिनी फिल्मी मेला लगेगा। जागरण फिल्म फेस्टिवल के जरिये यह सबकुछ लेकर आ रहा है दैनिक जागरण। आप से अनुरोध है कि इस शानदार आयोजन के साक्षी बनें और बेहतरीन फिल्मों का लुत्फ उठाएं और अपने फिल्म ज्ञान को बढ़ाएं।
शुक्रवार को शाम चार बजे उद्घाटन होगा। उद्घाटन के तत्काल बाद वेब सीरीज 'पंचायत' के मशहूर कलाकार 'फैसल मलिक' दर्शकों से संवाद के लिए मौजूद रहेंगे। इसी क्रम में बारी-बारी से 'द ताज' व 'ब्लाडर चेप्टर-1' नाम की दो फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। दो नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन की तैयारी पूरी कर ली गई है।
शहर के एडी माॅल में तीन दिन तक दिखाई जाने फिल्मों की सूची जारी कर दी गई है। सूची के मुताबिक तीसरे और अंतिम दिन पंजाबी फिल्म 'जस्सी वेड्स जस्सी' के अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव से संवाद का अवसर भी मिलेगा। पहले दिन फीचर फिल्म 'द ताज' शाम साढ़े पांच बजे दिखाई जाएगी। फिल्म 'ब्लाडर चेप्टर-1' शाम 8:30 बजे से प्रदर्शित की जाएगी।
दूसरे दिन यानी एक नवंबर को फिल्मों के प्रदर्शन का सिलसिला सुबह नौ बजे से ही शुरू हो जाएगा। पहली फिल्म ''''अप्पू'''' दिखाई जाएगी। यह फिल्म बच्चाें के लिए समर्पित होगी। इसी क्रम में 10:45 बजे पर निमिश गांधी की फिल्म ''''गोल्डेन हारिजन एंड रिफ्लेक्शन और छठ पूजा'''' फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। दोपहर 12 बजे भोजपुरी फिल्म ''''भ्रष्टाचार'''' के प्रदर्शन से यह सिलसिला आगे बढ़ेगा।
उसके बाद बारी-बारी से हिंदी फीचर ''''छावा'''' और ''''पापाज फिल्म'''' का प्रदर्शन किया जाएगा। अंत में मलेयालम फिल्म ''''रेंडम यमाम'''' नाम की फिल्म के प्रदर्शन के साथ फेस्टिवल के दूसरे दिन का आयोजन सम्पन्न होगा।
दो नवंबर की सुबह 10:00 बजे से सिनेमा का संसार फिर सजेगा। सबसे पहले गोरखपुर शुभांशु सत्यदेव की फिल्म ''''सक्षम'''' दिखाई जाएगी। दोपहर 12:45 बजे अभिनेता रणवीर शौरी और हर्षवर्धन देव के साथ संवाद का सेशन होगा। 1:45 बजे से पंजाबी फिल्म ''''जस्सी वेड्स जस्सी'''' का वर्ल्ड प्रीमियर होगा। शाम 4.00 बजे से रसियन लघु फिल्म ''''एलआइ ओव'''' और ''''इश्तेयाक'''' का प्रदर्शन होगा।
शाम 4:30 बजे से बारी-बारी से पोस्टमैन, एक क्वाइट मेमारी और प्रारब्ध नाम की लघु फिल्में दिखाई जाएंगी। उसके बाद मनप्रीत धामी की हिंदी फीचर फिल्म ''''हिज स्टोरी आफ इतिहास'''' से फिल्मों के प्रदर्शन का क्रम आगे बढ़ेगा। भारतीय फीचर फिल्म ''''सिंगल सलमा'''' के प्रदर्शन के साथ तीन दिनी फिल्म महोत्सव का समापन हो जाएगा। फिल्म फेस्टिवल के टाइटल पार्टनर ''''रजनीगंधा'''' है।
क्यूआर कोड से पंजीकरण, प्रवेश निश्शुल्क
जागरण फिल्म फेस्टिवल में शामिल होने के लिए आपको कोई शुल्क नहीं देना होगा। प्रवेश पूरी तरह निश्शुल्क रहेगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। इसके जरिये अपना पंजीकरण करा भी फेस्टिवल का हिस्सा बन सकते हैं। इसे लेकर मोबाइल फोन नंबर 9027756061 से संपर्क भी कर सकते हैं।
