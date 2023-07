Gorakhpur News: जगदीशपुर-जंगल कौड़िया रिंग रोड के लिए 450 किसानों ने दाखिल किया आवेदन

जगदीशपुर-जंगल कौड़िया रिंग रोड के लिए 450 किसानों ने दाखिल किया आवेदन। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। जगदीशपुर-जंगल कौड़िया रिंग रोड में मुआवजा के लिए किसानों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। एक हजार से ज्यादा किसानों ने दस्तावेज के लिए आवेदन किया है। अब तक 450 किसान न्यायिक मध्यस्थता (आर्बिटेशन) में आवेदन कर चुके हैं। इस बीच पिपराइच के विधायक महेंद्र पाल सिंह ने बालापार में किसानों से बात की। विधायक महेंद्र पाल सिंह ने किसानों ने उनकी समस्या सुनी। साथ ही किसानों के प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलवाने का भी आश्वासन दिया। किसानों ने कहा कि सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनका मकान और पूरी जमीन अधिग्रहण में चली जा रही है। ऐसे में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) मुआवजा भी वर्ष 2016 के सर्किल रेट के आधार पर दे रहा है। वर्तमान में जमीन का बाजार रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। बाजार रेट से मुआवजा मिलता तो लोग दूसरी जगह पर जमीन खरीदकर मकान बनवा पाते लेकिन यदि सर्किल रेट पर मुआवजा मिलेगा तो किसान कहीं के नहीं रहेंगे। यदि बाजार दर पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है तो ऐसे लोगों को कहीं जगह दी जाए ताकि वह अपना मकान बना सकें। विधायक में कहा कि सरकार पूरी तरह किसानों के साथ है। सभी की समस्या पर हमदर्दी के साथ विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री के सामने भी पूरी बात रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने एनएचएआइ को काम करने से रोका है। एनएचएआइ के लाइजनिंग इंजीनियर अरुण कुमार ने बताया कि प्रशासन के अगले निर्देश तक काम नहीं शुरू होगा। बिचौलियों को अब तक चिह्नित नहीं कर सकी है पुलिस मुआवजा के लिए किसानों को ढाल बनाकर हंगामा करने वाले बिचौलियों को पुलिस अब तक चिह्नित नहीं कर सकी है। पुलिसकर्मी कह जरूर रहे हैं कि किसानों को उकसाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है।

