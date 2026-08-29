नेपाल में अचानक बढ़ी नदी की रफ्तार, पत्थर पर बैठा सिद्धार्थनगर का युवक बहा

जागरण संवाददाता, इटवा। नेपाल में जलप्रलय के बीच एक दर्दनाक हादसे में इटवा निवासी 34 वर्षीय युवक पानी में बह गया। बाद में उसका शव बरामद हुआ। जवान की मौत से स्वजन पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। पिता व अन्य लोग नेपाल के लिए रवाना हो गए हैं।

नगर पंचायत इटवा निवासी प्रभात सोनी पुत्र अवधेश सोनी शुक्रवार को नेपाल गए थे। बताया जाता है कि बुटवल में वह और स्वजन नदी के निकट पत्थर पर बैठे थे। अचानक पानी की धारा तेज और प्रभात सोनी को उसमें बहा ले गई। बताया जाता है कि सिर के पास पत्थर की चोट भी लगी। स्वजन घटना देख चीखना, चिल्लाना और शोर मचाना शुरू किए।

नेपाली प्रशासन को भी खबर हुई तो फिर खोजबीन शुरू हुई। शनिवार को दोपहर में उनका शव मिलने की खबर है। जिसे पुलिस ने कब्जे में लेकर विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। इधर इटवा में पानी में बहने की खबर पर पिता अवधेश सोनी, घर वालों के साथ नेपाल के लिए रवाना हो गए। नगर पंचायत चेयरमैन विकास जायसवाल भी इसमें शामिल थे।

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प्रभात सोनी रक्षाबंधन के दिन अपनी माता जी को लेकर ननिहाल गए थे। मऊ-जिगिनिहवा जाने के बाद प्रभात सोनी, छोटा भाई शिवा सोनी, माता व और मामा के घर के कुछ लोगों के साथ सभी नेपाल चले गए। नदी के बीच बैठे ही थे कि अचानक पानी की धारा बढ़ी और उसी में प्रभात को बहा ले गई।