गोरखपुर रेंज में PFI से जुड़े 75 लोग चिह्नित, रखी जा रही है खुफिया नजर; तारिक की गिरफ्तारी बाद तेज हुई निगरानी

गोरखपुर के रहने वाले आतंकी तारिक अतहर के पकड़े जाने के बाद पीएफआइ से जुड़े सभी लोगों को चिह्नित कर निगरानी तेज कर दी गई है। गोरखपुर रेंज के चार जिलों में पीएफआइ से जुड़े 75 लोग चिह्नित किए गए हैं जिनकी गतिविधि पर पुलिस व खुफिया एजेंसी की कड़ी नजर है। इनमें सबसे अधिक लोग महराजगंज के शामिल हैं।

पीएफआइ की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, सतीश पांडेय। पीएफआइ (पापुलर फ्रंट आफ इंडिया) की गतिविधियों पर खुफिया एजेंसियों की नजर है। गोरखपुर रेंज में पीएफआइ से जुड़े 75 लोग चिह्नित हुए हैं। स्थानीय पुलिस के अलावा खुफिया एजेंसियां यह जानकारी जुटा रही हैं कि यह लोग अभी सक्रिय हैं या प्रतिबंध लगने के बाद दूरी बना ली है। केंद्र सरकार कट्टरपंथी संगठन पापुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उससे जुड़े कई संगठनों पर यूएपीए (गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम) के तहत पांच वर्ष के लिए प्रतिबंध लगा चुकी है। इससे जुड़ी अधिसूचना जारी होने के बाद एजेंसियों ने पूरे देश में संगठन से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया। देश विरोधी गतिविधि में लिप्त होने पर सरकार ने लगाया है प्रतिबंध देश विरोधी गतिविधि में संलिप्त होने के संदेह में एटीएस (आतंकवाद निरोधी दस्ता) ने कुशीनगर व आसपास के जिलों में छापेमारी कर पांच लोगों को हिरासत में लिया, जिन्हें पूछताछ के बाद छोड़ा गया। गोरखपुर रेंज के चार जिलों में पीएफआइ से जुड़े 75 लोग चिह्नित किए गए, जिनकी गतिविधि पर पुलिस व खुफिया एजेंसी की नजर है। इस्लामिक स्टेट आफ खुरासान प्रोविंस (आइएसकेपी) से जुड़े खूनीपुर के तारिक अतहर के पकड़े जाने के बाद सभी चिह्नित लोगों की निगरानी तेज कर दी गई है। चिह्नित संदिग्धों में सबसे ज्यादा 29 लोग महराजगंज जिले के रहने वाले हैं। किस जिले में कितने संदिग्ध प्रतिबंध लगने से पहले जुड़े थे किसी भी प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होना यूएपीए के तहत अपराध है। अगर कोई व्यक्ति प्रतिबंधित संगठन से जुड़ा है तो उसे दो वर्ष कैद की सजा हो सकती है। यद्यपि, प्रतिबंधित संगठन घोषित होने से पहले जो उसके सदस्य बने थे उन पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन शर्त होती है कि प्रतिबंध के बाद वह सक्रिय न हों। साथियों पर एटीएस की नजर खूनीपुर के रहने वाले तारिक अतहर से पूछताछ के बाद एटीएस ने उसके साथी एजाज व अदनान को हिरासत में लिया था। उनसे पूछताछ में पता चला कि वह अतहर के संपर्क में थे और टेलीग्राम के जरिये उससे चैटिंग करते थे। इनमें से एक युवक तुर्किए भी जा चुका है। एजाज व अदनान के अलावा टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों पर एटीएस की नजर है।

