इंडिगो की उड़ानें फिर बाधित, हैदराबाद की उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानों में देरी का सिलसिला शनिवार को भी नहीं थमा। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की उड़ानें तय समय पर नहीं पहुंचीं, जबकि हैदराबाद की उड़ान को परिचालन कारणों से रद करना पड़ा। लगातार बदलते समय और अनिश्चितता की वजह से एयरपोर्ट पर दिन भर यात्री परेशान रहे।

शनिवार सुबह से ही उड़ानों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जैसे-जैसे समय बदला, यात्रियों की चिंता बढ़ती गई। कई लोग सुबह से मोबाइल फोन पर अपडेट देखते रहे, तो कई एयरपोर्ट पहुंचकर काउंटरों पर जानकारी लेते रहे। तय समय से उड़ानें आगे बढ़ने के कारण यात्रियों की दिनभर की योजनाएं प्रभावित होती रहीं।

कुछ लोगों ने कहा कि वे उड़ान रद होने की आशंका में लगातार तनाव में रहे और कुछ ने मजबूरी में दूसरे दिन की बुकिंग कराई। इंडिगो की हैदराबाद उड़ान को सुबह ही रद कर दिया गया, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए। एयरलाइन की ओर से संदेश भेजे गए, लेकिन कई यात्रियों के होटल और आगे की बुकिंग भी प्रभावित हुई।