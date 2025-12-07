Language
    इंडिगो की उड़ानें फिर बाधित, हैदराबाद की उड़ान रद्द होने से यात्री परेशान

    By Satish Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 07:09 AM (IST)

    गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की उड़ानों में देरी जारी रही, जिससे यात्री परेशान रहे। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की उड़ानें लेट हुईं, जबकि हैदराबा ...और पढ़ें

    गोरखपुर एयरपोर्ट। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंडिगो की उड़ानों में देरी का सिलसिला शनिवार को भी नहीं थमा। दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु और मुंबई की उड़ानें तय समय पर नहीं पहुंचीं, जबकि हैदराबाद की उड़ान को परिचालन कारणों से रद करना पड़ा। लगातार बदलते समय और अनिश्चितता की वजह से एयरपोर्ट पर दिन भर यात्री परेशान रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शनिवार सुबह से ही उड़ानों की स्थिति स्पष्ट नहीं थी। जैसे-जैसे समय बदला, यात्रियों की चिंता बढ़ती गई। कई लोग सुबह से मोबाइल फोन पर अपडेट देखते रहे, तो कई एयरपोर्ट पहुंचकर काउंटरों पर जानकारी लेते रहे। तय समय से उड़ानें आगे बढ़ने के कारण यात्रियों की दिनभर की योजनाएं प्रभावित होती रहीं।

    कुछ लोगों ने कहा कि वे उड़ान रद होने की आशंका में लगातार तनाव में रहे और कुछ ने मजबूरी में दूसरे दिन की बुकिंग कराई। इंडिगो की हैदराबाद उड़ान को सुबह ही रद कर दिया गया, जिससे कनेक्टिंग फ्लाइट वाले यात्री बुरी तरह प्रभावित हुए। एयरलाइन की ओर से संदेश भेजे गए, लेकिन कई यात्रियों के होटल और आगे की बुकिंग भी प्रभावित हुई।

    इस बीच दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुर व मुंबई से आने वाली उड़ानें समय पर नहीं पहुंच सकीं। कुछ उड़ानों में डेढ़ से दो घंटे तक की देरी हुई, जिससे प्रतीक्षारत लोगों की बेचैनी बढ़ गई। एयरपोर्ट पर दिनभर पूछताछ काउंटरों पर भीड़ उमड़ती रही। बुजुर्ग, बच्चे और दूर-दराज़ से आए यात्री परेशान दिखे।

    एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार बताया कि उड़ानों के संचालन पर लगातार नजर रखी जा रही है और यात्रियों को वास्तविक समय की जानकारी देने के लिए एयरलाइन व एयरपोर्ट स्टाफ संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं। एयरलाइंस की ओर से नाश्ता व वेटिंग एरिया में पुनः बुकिंग जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उड़ानों की अनियमितता ने यात्रियों की यात्रा योजनाओं पर गंभीर असर डाला है।