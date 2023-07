Gorakhpur: लैंड करते समय पक्षी से टकराया इंडिगो का विमान, सहमे यात्री; डेढ़ घंटे बाद दिल्ली के लिए भरी उड़ान

दिल्ली से आ रहे विमान में सवार क्रू मेंबर समेत 180 लोग थे। इंडिगो का बोइंग विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते समय पक्षी से टकरा गया । इस दौरान सभी यात्री सहम उठे। पायलट ने सूझबूझ से विमान को सकुशल रनवे पर उतार लिया। जांच में सब ठीक मिलने पर डेढ़ घंटे बाद विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ।

लैंड करते समय पक्षी से टकराया इंडिगो का विमान। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। दिल्ली से गोरखपुर आ रहा इंडिगो का बोइंग विमान शनिवार की दोपहर बाद गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते समय पक्षी से टकरा गया। इससे विमान का संतुलन बिगड़ गया। कुछ पल के लिए यात्री सहम गए, लेकिन पायलट ने सूझबूझ से विमान को सकुशल रनवे पर उतार लिया। इंजीनियर की जांच में सब कुछ ठीक मिलने पर डेढ़ घंटे बाद इसी विमान से यात्रियों को दिल्ली भेजा गया। यह है मामला इंडिगो का विमान दोपहर बाद 3:30 बजे दिल्ली से गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचा। लैंड करते समय विमान से पक्षी टकरा गया। इसकी वजह से विमान संतुलन बिगड़ा, लेकिन पायलट ने संभाल लिया। अधिकारियों के मुताबिक विमान में क्रू मेंबर समेत सवार 180 लोग सवार थे। किसी को कोई चोट नहीं आई। पायलट के सूचना देने पर विमानन कंपनी व एयरपोर्ट अथारिटी के अधिकारियों ने घटना की जानकारी उच्चाधिकारियों को दी।विमान की जांच के लिए इंजीनियरिंग को भेजा गया, लेकिन कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जिस हिस्से से पक्षी टकराया था वहां निशान था, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। जांच में सबकुछ ठीक मिलने पर दिल्ली जाने वाले यात्रियों को शाम पांच बजे इसी विमान से भेजा गया। यहां पहले भी विमान से टकरा चुके हैं पक्षी 07 जुलाई, 2019 : बेंगलुरु से 152 यात्रियों को लेकर गोरखपुर आ रहा इंडिगो का बोइंग विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते समय पक्षी से टकरा गया। बर्ड हिट की वजह से विमान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गोरखपुर से बेंगलुरु की उड़ान रद कर दी गई। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अगले दिन दूसरी फ्लाइट से भेजा गया।

बेंगलुरु से 152 यात्रियों को लेकर गोरखपुर आ रहा इंडिगो का बोइंग विमान गोरखपुर एयरपोर्ट पर लैंड करते समय पक्षी से टकरा गया। बर्ड हिट की वजह से विमान का कुछ हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। गोरखपुर से बेंगलुरु की उड़ान रद कर दी गई। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों को अगले दिन दूसरी फ्लाइट से भेजा गया। 24 मई, 2018 : दिल्ली से गोरखपुर आ रहा एयर इंडिया का विमान एयरपोर्ट पर लैडिंग के समय पक्षी से टकरा गया। कुछ देर के लिए विमान का संतुलन बिगड़ा, लेकिन पायलट ने कंट्रोल करते हुए बिना किसी नुकसान के विमान की लैंडिंग करा दी। विमान में 65 यात्री सवार थे। बर्ड हिट होने की वजह से विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई।

Edited By: Pragati Chand