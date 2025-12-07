Language
    IndiGo Crisis: गोरखपुर में इंडिगो की कई उड़ानें रद, एयरपोर्ट पर हंगामा; यात्री परेशान

    By Satish Pandey Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 08:12 PM (IST)

    गोरखपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो की मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली जाने वाली तीन उड़ानें अंतिम समय पर रद्द होने से यात्रियों ने हंगामा किया। यात्रियों को एयरपोर् ...और पढ़ें

    मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की उड़ान रद होने की अंतिम क्षण में दी गई जानकारी. Concept Photo

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर । इंडिगो की मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की उड़ान रविवार को अंतिम क्षण में रद कर दी गई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यात्रियों को जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। एयरपोर्ट व विमानन कंपनी के अधिकारियों ने यात्रियों को समझाकर शांत कराया।

    अपराह्न 3:15 बजे मुंबई, 4:10 बजे दिल्ली और शाम 5:40 बजे बेंगलुरु से आने वाली उड़ान के रद होने की जानकारी अंतिम क्षण में दी गई। इनसे रवाना होने वाले यात्री तय शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कुछ लोग चेक-इन की लाइन में थे, जबकि कुछ लोग बोर्डिंग की सूचना का इंतजार कर रहे थे।

    उड़ानें रद होने के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे दिन का टिकट देने की बात कही, लेकिन अधिकांश लोग रिफंड मांग रहे थे। इस बात को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना था कि आखिरी क्षण में उड़ानें रद होने से उनके कार्यक्रम पर बड़ा असर पड़ रहा है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे तक एयरपोर्ट की स्थिति सामान्य थी। सुबह 11:40 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की पहली उड़ान 10 मिनट पहले उतर गई, जिससे यात्रियों को उम्मीद थी कि आज संचालन सुचारु रहेगा।

    कोलकाता से आने वाला विमान भी मात्र 15 मिनट की देरी से पहुंचा। एयरपोर्ट निदेशक संजय कुमार ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। इंडिगो के मैनेजर व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि यात्रियों की सुविधा का ध्यान दें।

