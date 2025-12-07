IndiGo Crisis: गोरखपुर में इंडिगो की कई उड़ानें रद, एयरपोर्ट पर हंगामा; यात्री परेशान

जागरण संवाददाता, गोरखपुर । इंडिगो की मुंबई, बेंगलुरु और दिल्ली की उड़ान रविवार को अंतिम क्षण में रद कर दी गई। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद यात्रियों को जानकारी हुई तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। एयरपोर्ट व विमानन कंपनी के अधिकारियों ने यात्रियों को समझाकर शांत कराया।

अपराह्न 3:15 बजे मुंबई, 4:10 बजे दिल्ली और शाम 5:40 बजे बेंगलुरु से आने वाली उड़ान के रद होने की जानकारी अंतिम क्षण में दी गई। इनसे रवाना होने वाले यात्री तय शेड्यूल के अनुसार एयरपोर्ट पहुंच गए थे। कुछ लोग चेक-इन की लाइन में थे, जबकि कुछ लोग बोर्डिंग की सूचना का इंतजार कर रहे थे।

उड़ानें रद होने के बाद इंडिगो के अधिकारियों ने यात्रियों को दूसरे दिन का टिकट देने की बात कही, लेकिन अधिकांश लोग रिफंड मांग रहे थे। इस बात को लेकर यात्रियों की नाराजगी बढ़ गई। उनका कहना था कि आखिरी क्षण में उड़ानें रद होने से उनके कार्यक्रम पर बड़ा असर पड़ रहा है। इससे पहले दोपहर 2:30 बजे तक एयरपोर्ट की स्थिति सामान्य थी। सुबह 11:40 बजे दिल्ली से आने वाली इंडिगो की पहली उड़ान 10 मिनट पहले उतर गई, जिससे यात्रियों को उम्मीद थी कि आज संचालन सुचारु रहेगा।