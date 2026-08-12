रेलवे की अनूठी पहल: 103 हेरिटेज स्टेशनों का मनेगा स्थापना दिवस, गोरखपुर से लखनऊ तक सजेगा 'स्टेशन महोत्सव'

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। भारतीय रेलवे के ऐतिहासिक और विरासत स्टेशनों की पहचान अब उनके जन्मदिन (स्थापना समय) से भी होगी। रेल मंत्रालय ने देशभर के हेरिटेज स्टेशनों का जन्मदिन उनकी स्थापना तारीख के अनुसार मनाने का निर्णय लिया है। इसके तहत अगले चार महीनों में विभिन्न रेलवे जोन और राज्यों के 103 विरासत स्टेशनों पर ‘स्टेशन महोत्सव’ आयोजित किए जाएंगे।

इसमें पूर्वोत्तर रेलवे के मैलानी, लखनऊ, बरेली, भोजीपुरा और कन्नौज के अलावा उत्तराखंड का काठगोदाम स्टेशन शामिल है। रेलवे बोर्ड के हेरिटेज निदेशालय ने संबंधित जोनल रेलवे को आयोजन की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रत्येक जोन के स्टेशनों के अनुसार विशेष महीने भी निर्धारित किए गए हैं।

आयोजन में स्टेशन के इतिहास, स्थानीय संस्कृति और समुदाय की भावनाओं को प्रमुखता देने के निर्देश हैं। महोत्सव में इतिहास से संस्कृति तक की झलक दिखेगी। प्रदर्शनी, सांस्कृतिक कार्यक्रम और लेजर शो आकर्षण के केंद्र होंगे। रेलवे बोर्ड के संयुक्त निदेशक (हेरिटेज) अनुपम वर्मा ने सात अगस्त 2026 को ई-फाइल के माध्यम से संबंधित जोनल रेलवे को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टेशन महोत्सव केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं रहेगा। संबंधित क्षेत्र के खास लोगों व ऐसे रेलवे कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने रेलवे या स्टेशन के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया है।

संभावित कार्यक्रम के खाके में स्टेशन पर फ्लैग मार्च, हीलियम गुब्बारे उड़ाने और ‘विरासत स्मारिका’ के अनावरण जैसे कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। राष्ट्रगान के साथ आयोजन का समापन होगा। संबंधित जोनल रेलवे स्थानीय इतिहास, संस्कृति और समुदाय की भावनाओं के अनुरूप कार्यक्रम में बदलाव कर सकेंगे। आयोजन का विस्तृत कार्यक्रम मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के साथ समन्वय से तैयार किया जाएगा। इस पहल को रेलवे बोर्ड के चेयरमैन एवं सीईओ की मंजूरी मिल चुकी है।



15 जनवरी को मनाया जाएगा गोरखपुर का 'हैप्पी बर्थ डे'

15 जनवरी 1885 को पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्यालय स्टेशन गोरखपुर जंक्शन का निर्माण पूरा हुआ था। 15 जनवरी को ही गोरखपुर जंक्शन का ''हैप्पी बर्थ डे'' मनाया जाएगा। जंक्शन ने 141 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है। गोरखपुर जंक्शन लगभग 500 करोड़ रुपये की लागत से सीटी सेंटर के रूप में विकसित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 07 जुलाई, 2023 को पुनर्विकास की आधारशिला रखी थी।