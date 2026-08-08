साइबर हमलों पर 'तीसरी आंख', भारतीय रेलवे का नया सुरक्षा कवच 'SOC'

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। रेलवे के डिजिटल सिस्टम हैक नहीं होंगे। रेलवे का 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' (एसओसी) साइबर खतरों को समय रहते पता लगा लेगा। न सिर्फ उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाएगा, बल्कि भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मानक का पालन भी सुनिश्चित करेगा।

रेलवे बोर्ड के निर्देश पर पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने अपने डिजिटल नेटवर्क और सूचना प्रणालियों की सुरक्षा को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यालय गोरखपुर स्थित वाणिज्य विभाग में 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' स्थापित कर दिया है। 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' रेलवे के डिजिटल प्लेटफार्म पर साइबर हमलों की 24 घंटे निगरानी करेगा।

'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर', सेंटर फार रेलवे इंफार्मेशन सिस्टम (क्रिस) के सहयोग से स्थापित किया गया है। जिसका संचालन निजी कंपनियों के हाथ में है। 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' की नजर में मुख्यालय गोरखपुर ही नहीं लखनऊ, वाराणसी और इज्जतनगर मंडल के कंप्यूटर सिस्टम होंगे। डिजिटल प्लेटफार्म पर कार्य कर रहे रेलकर्मी के सामने अनधिकृत सूचना, मेल, मैसेज या लिंक आदि आते ही 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' पकड़ लेगा।

इसके साथ ही रेलकर्मी को आगाह कर समय रहते उसे समाप्त कर देगा। ऐसे में सिस्टम न हैंग करेगा और न हैक होगा। निर्बाध गति से चलता रहेगा। पूर्वोत्तर रेलवे ही नहीं भारतीय रेलवे स्तर पर सभी जोन में 'सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर' की स्थापना की जा रही है, जो रेलवे के इंफार्मेशन टेक्नोलाजी (आइटी) नेटवर्क की चौबीसों घंटे निगरानी कर साइबर हमलों का समय रहते पता लगाने और उनका प्रभावी ढंग से मुकाबला करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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दरअसल, भारतीय रेलवे के बढ़ते डिजिटलीकरण के साथ संचालन, रखरखाव, उत्पादन, खरीद और राजस्व प्रबंधन अब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी पर तेजी से निर्भर हो गए हैं। सभी कार्य ई-आफिस पर हो रहे हैं। ऐसे में साइबर खतरों की आशंका भी बढ़ी है।