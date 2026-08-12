कैसे बनती है वैक्सीन...वायरस कैसे पहचानते हैं? जवाब तलाशने ICMR की लैब पहुंचे 50 हजार छात्र

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। किताबों में पढ़ा वायरस प्रयोगशाला में कैसा दिखता है? किसी अनजान बीमारी के कारक बैक्टीरिया या वायरस की पहचान कैसे होती है? वैक्सीन बनती कैसे है और किसी बीमारी की जांच के लिए किट या उपकरण किस तरह तैयार किए जाते हैं?

अब इन सवालों के जवाब बच्चों को किताबों से नहीं, बल्कि अत्याधुनिक प्रयोगशालाओं में मिल रहे हैं। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) ने कक्षा नौ से 12 तक के विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और शोध की रुचि पैदा करने के लिए देशव्यापी पहल ''साइन'' शुरू की है।

इस अभियान के अंतर्गत आइसीएमआर की 28 शाखाएं, 15 फील्ड स्टेशन और 38 माडल रूरल हेल्थ रिसर्च यूनिट मिलकर देशभर के 50 हजार बच्चों को प्रयोगशालाओं का भ्रमण कराएंगी। अभियान मंगलवार को शुरू हो गया। विद्यार्थियों को मेडिकल रिसर्च की बारीकियां समझाने के साथ उन्हें इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। गोरखपुर स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट आफ हेल्थ रिसर्च (एनआएचआर) को दो हजार विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने की जिम्मेदारी मिली है।

मंगलवार को पहले चरण में एक हजार विद्यार्थियों को प्रयोगशाला का भ्रमण कराया गया। केंद्रीय विद्यालय और जनता इंटर कालेज के विद्यार्थियों ने विज्ञानियों से बीमारी की जांच और शोध की प्रक्रिया को करीब से समझा। वायरोलाजिस्ट डा. अशोक पांडेय ने विद्यार्थियों को वायरस की जीनोम सिक्वेंसिंग की प्रक्रिया समझाई और मशीन का प्रदर्शन किया।

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उन्होंने बताया कि जब किसी क्षेत्र में कोई बीमारी फैलती है और उसके कारक वायरस या बैक्टीरिया की जानकारी नहीं होती, तब पैथोजन की पहचान के लिए जीनोम सिक्वेंसिंग की मदद ली जाती है। जीनोम सिक्वेंसर से जुड़े सर्वर में दुनिया के विभिन्न पैथोजन का डाटा मौजूद है।