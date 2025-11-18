पत्नी को प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ने पर पति ने किया विरोध, सबने मिलकर कर दी पिटाई
एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ा। विरोध करने पर पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता,गोरखपुर। शहर में अवैध संबंधों के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। एक मामले में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, तो दूसरे में देवर ने भाभी को संदिग्ध स्थिति में देख लिया। दोनों ही मामलों में सच सामने आते ही महिलाओं ने अपने प्रेमी व सहयोगियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।
पहला मामला तिवारीपुर का है। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर पहुंचा। कमरे में प्रवेश करते ही उसने पत्नी को तिवारीपुर के मोहनलालपुर में रहने वाले व्यक्ति के साथ देख लिया।
विरोध करते ही आरोपित व उसके साथी ने पत्नी के साथ मिलकर हमला कर दिया। तीनों ने उसे लात-घूंसे और रॉड से पीटा, जिससे उसके सिर, पीठ व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। किसी तरह वह घर से निकलकर थाने पहुंचा। थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया आरोपितों की तलाश चल रही है।
दूसरी घटना खोराबार क्षेत्र की है। रामलखना गांव के रहने वाले युवक ने तहरीर में लिखा है कि शनिवार को अपनी मां के साथ खेत से लौट रहा था। घर पहुंचते ही उसने देखा कि भाभी घर के एक कमरे में एक अन्य युवक के साथ संदिग्ध स्थिति में है। उसने आपत्ति जताई तो भाभी ने फोन करके अपने पिता व भाई अमित को बुला लिया।
घर पहुंचने के बाद दोनों ने बिना कुछ पूछे ही पीटना शुरू कर दिया। पीड़ित ने बताया कि तीनों ने मिलकर लात-घूंसों और थप्पड़ से पिटाई की और जान से मारने की धमकी दी। शोर सुनकर ग्रामीण आए तो उसकी जान बची। मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।
