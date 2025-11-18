पत्नी को प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ने पर पति ने किया विरोध, सबने मिलकर कर दी पिटाई

जागरण संवाददाता,गोरखपुर। शहर में अवैध संबंधों के दो चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं। एक मामले में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया, तो दूसरे में देवर ने भाभी को संदिग्ध स्थिति में देख लिया। दोनों ही मामलों में सच सामने आते ही महिलाओं ने अपने प्रेमी व सहयोगियों के साथ हमला कर दिया। पुलिस मुकदमा दर्ज कर छानबीन कर रही है।

पहला मामला तिवारीपुर का है। पीड़ित युवक ने पुलिस को बताया कि 11 नवंबर की रात करीब 8:30 बजे वह घर पहुंचा। कमरे में प्रवेश करते ही उसने पत्नी को तिवारीपुर के मोहनलालपुर में रहने वाले व्यक्ति के साथ देख लिया।

विरोध करते ही आरोपित व उसके साथी ने पत्नी के साथ मिलकर हमला कर दिया। तीनों ने उसे लात-घूंसे और रॉड से पीटा, जिससे उसके सिर, पीठ व चेहरे पर गंभीर चोटें आईं। किसी तरह वह घर से निकलकर थाने पहुंचा। थाना प्रभारी पंकज सिंह ने बताया आरोपितों की तलाश चल रही है।