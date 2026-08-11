'कालीबाड़ी बाबा और रवि किशन के फिल्म को कितने लोगों ने देखा?' CM योगी ने ली चुटकी, बोले- बराबरी है दोनों में

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली/गोरखपुर। सीएम योगी मंगलवार को गोरखपुर दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने 70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 2-लेन मार्ग का लोकार्पण किया। साथ ही जनता को संबोधित भी किया।

ग्रीन सिटी रोड के उद्घाटन कार्यक्रम में सीएम योगी ने सांसद रवि किशन की चुटकी ली। उन्होंने कहा- आज सांसद रवि किशन ने पता नहीं क्यों भाषण नहीं दिया। लगता है ज्यादा दावत खिला दिया आप सभी को।

सीएम ने वहां मौजूद लोगों से पूछा कि कितने लोग रवि किशन के भोज में गए थे। कितने लोगों ने उनकी फिल्म देखी है? कितने लोगों ने 'कालीबाड़ी के बाबा' की फिल्म को देखा है? इस पर लोगों ने जवाब भी दिया। जवाब सुनने के बाद सीएम योगी ने कहा कि चलिए दोनों में बराबरी ही है।