हिमाचल से शादी गहने चुराने वाला चोर पुलिस कस्टडी से हुआ फरार, गोरखपुर में मची खलबली
हिमाचल प्रदेश में शादी के गहने चुराने के आरोप में गिरफ्तार एक चोर गोरखपुर में पुलिस हिरासत से फरार हो गया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस चोर को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान चला रही है। पुलिस की लापरवाही सामने आई है और मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शादी समारोह वाले घर से गहने और एक लाख रुपये चुराने वाला बदमाश सिनेमा रोड पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बेंगलुरु में पकड़ने के बाद कस्टडी रिमांड पर हिमाचल पुलिस चोरी का सामान बरामद करने ले आयी थी।कुशीनगर के रुपये आरोपित के विरुद्ध कोतवाली थाना पुलिस ने अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज किया है।
घटना 24 नवंबर की रात दो बजे हुई।कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले दीपक पटेल को हिमाचल पुलिस ने बेंगलुरु में पकड़ा गया था।आरोप था कि उसने सोलन जिले के दाड़लाघाट स्थित शादी वाले घर से गहने व एक लाख रुपये चुराए हैं।
परिवार के लोगों ने घर की पेटिंग करने के लिए दीपक को बुलाया था जहां उसने अपने साथियों संग चोरी कर ली।बेंगलुरु से पुलिस उसे सोलन ले गई। 18 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद विवेचक एएसआइ प्रदीप कुमार ने गहने व रुपये बरामद करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगा।
23 नवंबर को न्यायालय ने कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली जिसके बाद एएसआइ के साथ ही दो अन्य पुलिसकर्मी दीपक को चार पहिया वाहन से लेकर कुशीनगर जाने के लिए निकले। आरोप है कि 24 नवंबर की रात में यह लोग गाेरखपुर पहुंचे तो गहने बरामद करने के बहाने दीपक उन्हें सिनेमा रोड पर ले गया।
उल्टी करने के बहाने कार से उतरने के बाद धक्का देकर हथकड़ी के साथ फरार हो गया।फरारी के बाद सोनल जिले के दाड़लाघाट थाना की पुलिस टीम ने सिनेमा रोड, गोलघर, रेलवे स्टेशन क्षेत्र, छात्रसंघ चौराहा और आसपास के इलाकों में घंटों सर्च किया। उसके बाद कुशीनगर के तरयासुजान, पडरौना और गांव के संभावित ठिकानों पर भी दबिश दी गई, लेकिन सफलता नहीं मिली।
इसे बाद एएसआइ प्रदीप कुमार की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने दीपक के विरुद्ध पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज किया। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली छत्रपाल सिंह ने बताया कि सीसी कैमरा फुटेज और बदमाश के पुराने संपर्क के आधार पर गिरफ्तारी की कोशिश चल रही है।
