हिमाचल से शादी गहने चुराने वाला चोर पुलिस कस्टडी से हुआ फरार, गोरखपुर में मची खलबली

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में शादी समारोह वाले घर से गहने और एक लाख रुपये चुराने वाला बदमाश सिनेमा रोड पर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। बेंगलुरु में पकड़ने के बाद कस्टडी रिमांड पर हिमाचल पुलिस चोरी का सामान बरामद करने ले आयी थी।कुशीनगर के रुपये आरोपित के विरुद्ध कोतवाली थाना पुलिस ने अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज किया है।

घटना 24 नवंबर की रात दो बजे हुई।कुशीनगर के तरयासुजान थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव के रहने वाले दीपक पटेल को हिमाचल पुलिस ने बेंगलुरु में पकड़ा गया था।आरोप था कि उसने सोलन जिले के दाड़लाघाट स्थित शादी वाले घर से गहने व एक लाख रुपये चुराए हैं।

परिवार के लोगों ने घर की पेटिंग करने के लिए दीपक को बुलाया था जहां उसने अपने साथियों संग चोरी कर ली।बेंगलुरु से पुलिस उसे सोलन ले गई। 18 नवंबर को न्यायालय में पेश करने के बाद विवेचक एएसआइ प्रदीप कुमार ने गहने व रुपये बरामद करने के लिए कस्टडी रिमांड मांगा।

23 नवंबर को न्यायालय ने कस्टडी रिमांड मंजूर कर ली जिसके बाद एएसआइ के साथ ही दो अन्य पुलिसकर्मी दीपक को चार पहिया वाहन से लेकर कुशीनगर जाने के लिए निकले। आरोप है कि 24 नवंबर की रात में यह लोग गाेरखपुर पहुंचे तो गहने बरामद करने के बहाने दीपक उन्हें सिनेमा रोड पर ले गया।