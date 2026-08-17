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भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में गोरखपुर की धमक, हरीश द्विवेदी, संगीता यादव और शिवानंद द्विवेदी का BJP ने बढ़ाया कद

By Rakesh Rai Edited By: Shiv Govind Mishraa
Updated: Mon, 17 Aug 2026 08:17 PM (IST)

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में गोरखपुर क्षेत्र से हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव, संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री और शिवानंद द्विवेदी को सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। इन नियुक्तियों से स्थानीय कार्यकर्ताओं में उत्साह है और क्षेत्र का राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव बढ़ा है।

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HighLights

  1. हरीश द्विवेदी बने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव।

  2. संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री का दायित्व मिला।

  3. शिवानंद द्विवेदी बने राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह-संयोजक।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में गोरखपुर क्षेत्र की धमक एक बार फिर देखने को मिली है। राष्ट्रीय स्तर पर संगठनात्मक फेरबदल में क्षेत्र से जुड़े तीन चेहरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिलने के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक हलचल बढ़ी है।

राष्ट्रीय संगठन में जगह बनाने वालों में सबसे प्रमुख नाम असम के प्रभारी और पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का है, जिन्हें पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। असम में संगठन को मजबूती देने और विधानसभा चुनाव में भाजपा को सफलता दिलाने के बाद शीर्ष नेतृत्व का यह भरोसा उनके बढ़ते संगठनात्मक कद का प्रमाण है।

हरीश द्विवेदी का राजनीतिक सफर छात्र राजनीति से शुरू होकर संसद और अब भाजपा के राष्ट्रीय संगठन के शीर्ष दायित्व तक पहुंचा है। वर्ष 1991 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर उन्होंने संगठनात्मक जीवन की शुरुआत की।

2019 में लगातार दूसरी बार पहुंचे लोकसभा

बस्ती में जिला प्रमुख से लेकर भाजयुमो के प्रदेश सह मंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारियां निभाईं। वर्ष 2012 में बस्ती सदर से विधानसभा चुनाव लड़ा, हालांकि सफलता नहीं मिली। इसके दो वर्ष बाद 2014 में बस्ती लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए। 2019 में लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचे।

संसद के बाद संगठन में उनकी सक्रियता और बढ़ी। राष्ट्रीय सचिव के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्हें असम का प्रभारी बनाया गया। असम में संगठन के विस्तार, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही।

विधानसभा चुनाव में भाजपा की सफलता के बाद उनका राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाना इसी संगठनात्मक प्रदर्शन से जोड़कर देखा जा रहा है। इससे पहले 14 अगस्त को उन्हें राजस्थान के निकाय चुनावों के लिए प्रभारी बनाया गया था। लगातार मिल रही जिम्मेदारियां बताती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व उन्हें भरोसेमंद संगठनकर्ता के रूप में देख रहा है।

संगठन से संसद तक संगीता यादव

गोरखपुर क्षेत्र की दूसरी प्रमुख उपस्थिति राज्यसभा सांसद संगीता यादव की है। 2013 में भाजपा से जुड़ीं संगीता यादव 2017 में चौरीचौरा से विधायक बनीं। 2021 में उन्हें भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय मंत्री की जिम्मेदारी मिली। 2022 में चौरीचौरा सीट गठबंधन के तहत निषाद पार्टी के खाते में जाने के बावजूद उन्होंने संगठन के निर्णय को स्वीकार किया। इसके बाद भाजपा ने उन्हें उत्तर प्रदेश से राज्यसभा भेजा। संगठन से संसद तक सक्रिय भूमिका ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया है।

इसी कड़ी में देवरिया के सजांव गांव के निवासी शिवानंद द्विवेदी को भाजपा का राष्ट्रीय सोशल मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है। राजनीतिक शोध, लेखन, चुनावी रणनीति और डिजिटल कम्युनिकेशन में लंबे अनुभव वाले शिवानंद ने गुजरात, बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों के चुनावों में रणनीतिक भूमिका निभाई है।

2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों में भी वह राजनीतिक संचार और सोशल मीडिया अभियानों से जुड़े रहे। वह लेखक और राजनीतिक शोधकर्ता के रूप में भी पहचान रखते हैं और ‘अमित शाह एंड द मार्च आफ बीजेपी’ के सह-लेखक भी हैं।

गोरखपुर क्षेत्र को राष्ट्रीय दायित्व मिलने से हर्ष

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महामंत्री, राज्यसभा सांसद संगीता यादव को राष्ट्रीय मंत्री तथा शिवानंद द्विवेदी को सोशल मीडिया का राष्ट्रीय संयोजक बनाए जाने पर भाजपा गोरखपुर क्षेत्र के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि इन नियुक्तियों से गोरखपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है।

हरीश द्विवेदी, संगीता यादव एवं शिवानंद द्विवेदी अपने संगठनात्मक अनुभव, सक्रियता एवं समर्पण के माध्यम से पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। बधाई देने वालों में भाजपा उत्तर प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष डा. धर्मेंद्र सिंह, कामेश्वर सिंह, रमेश सिंह, सांसद रवि किश, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष डा. सत्येंद्र सिन्हा, विश्वजीतांशु सिंह ‘आशू’, संजीव राय, क्षेत्रीय महामंत्री व विधायक प्रदीप शुक्ला, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, चिरंजीव चौरसिया, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी डा. नवीन पांडेय, सह मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी व ध्रुव श्रीवास्तव, केएम मझवार, चंदन आर्या, पंकज जायसवाल, रणविजय शाही, इंद्रमणि उपाध्याय, जितेंद्र चौधरी ‘जीतू’ आदि शामिल हैं।