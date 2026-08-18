गोरखपुर में गुआक्टा शिक्षकों का सत्याग्रह मार्च, आठ सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के संगठन गुआक्टा के बैनर तले सोमवार को आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में सत्याग्रह मार्च निकाला गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से शुरू हुआ मार्च मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा। यहां शिक्षकों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसके बाद शिक्षक वापस प्रशासनिक भवन पहुंचे। गुआक्टा का दावा है कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के 21 वित्तपोषित महाविद्यालयों के छह सौ से अधिक शिक्षक मार्च में शामिल हुए।

शिक्षक हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मार्च में शामिल हुए। मार्च से पूर्व गुआक्टा के पूर्व पदाधिकारियों ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति के समक्ष पहले भी आठ सूत्रीय मांगें रखी गई थीं, लेकिन अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षक सम्मान, न्याय और विद्यार्थियों के हितों के लिए है।