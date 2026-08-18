गोरखपुर में गुआक्टा शिक्षकों का सत्याग्रह मार्च, आठ सूत्रीय मांगों पर प्रदर्शन
गुआक्टा के बैनर तले गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों ने अपनी आठ सूत्रीय मांगों को लेकर मंडलायुक्त कार्यालय तक सत्याग्रह मार्च ...और पढ़ें
HighLights
गुआक्टा ने गोरखपुर में आठ सूत्रीय मांगों पर सत्याग्रह मार्च किया।
600 से अधिक शिक्षकों ने विश्वविद्यालय से मंडलायुक्त कार्यालय तक मार्च निकाला।
शिक्षकों ने कुलपति पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया, ज्ञापन सौंपा।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के शिक्षकों के संगठन गुआक्टा के बैनर तले सोमवार को आठ सूत्रीय मांगों के समर्थन में सत्याग्रह मार्च निकाला गया। विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन से शुरू हुआ मार्च मंडलायुक्त कार्यालय पहुंचा। यहां शिक्षकों ने मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। इसके बाद शिक्षक वापस प्रशासनिक भवन पहुंचे। गुआक्टा का दावा है कि गोरखपुर, देवरिया और कुशीनगर के 21 वित्तपोषित महाविद्यालयों के छह सौ से अधिक शिक्षक मार्च में शामिल हुए।
शिक्षक हाथों में तिरंगा लेकर शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से मार्च में शामिल हुए। मार्च से पूर्व गुआक्टा के पूर्व पदाधिकारियों ने शिक्षकों को संबोधित किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कुलपति के समक्ष पहले भी आठ सूत्रीय मांगें रखी गई थीं, लेकिन अपेक्षित सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। शिक्षकों ने कहा कि आंदोलन किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं, बल्कि शिक्षक सम्मान, न्याय और विद्यार्थियों के हितों के लिए है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारों और सुविधाओं के बजाय शिक्षकों को मानसिक और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों पर बढ़ते शुल्क के बोझ का मुद्दा भी उठाया गया। कहा कि ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों पर अतिरिक्त शुल्क का असर उच्च शिक्षा पर पड़ सकता है।
यह भी पढ़ें- 'यूपी में अर्थव्यवस्था 3 गुना, माफिया रसातल में...' गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी
गुआक्टा महामंत्री डा. निरंकार राम त्रिपाठी ने कहा कि मांगें नहीं मानी गईं तो सत्याग्रह पदयात्रा आम जनजागरण यात्रा में बदल जाएगी। मार्च में अध्यक्ष प्रो. लोकेश त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष डा. श्रीभगवान, डा. श्रीश मणि त्रिपाठी, प्रो. केडी तिवारी, संयुक्त मंत्री डा. प्रद्योत कुमार सिंह और उपाध्यक्ष रेनू कमल वंशी, डा. संजयन त्रिपाठी आदि शामिल रहे।