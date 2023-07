कुशीनगर में जीएसटी टीम की बड़ी कार्रवाई, पान मसाला की चार फैक्ट्रियों में छापेमारी कर लाखों का माल जब्त

कुशीनगर जिले में जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने पान मसाला की चार फैक्ट्रियों में छापेमारी कर लाखों की तंबाकू व सुपारी जब्त की। वहीं विभाग की टीम द्वारा कारोबारी से 20 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला गया। जीएसटी टीम ने यह कार्रवाई लंबे समय से कर चोरी की शिकायत मिलने पर की है।

कुशीनगर में जीएसटी टीम की चार घंटे तक चली छापेमारी। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की टीम ने कुशीनगर के पडरौना में बड़ी कार्रवाई की। विभाग की 15 सदस्यीय टीम ने पान मसाला की चार फैक्ट्रियों में छापेमारी कर जहां लाखों की तंबाकू व सुपारी जब्त की, वहीं कारोबारी से 20 लाख 32 हजार रुपये जुर्माना वसूला। जीएसटी टीम ने यह कार्रवाई लंबे समय से कर चोरी की शिकायत मिलने पर की है। यह है मामला कमिश्नर वाणिज्य कर मिनिस्ती एस. के निर्देश पर एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-दो देवमणि शर्मा के नेतृत्व में टीम सुबह 11 बजे पान मसाला फैक्ट्री में पहुंची और एक साथ चौरसिया पान भंडार, हनुमान ट्रेडर्स, प्रकाश प्रोडक्ट तथा किशन सुपारी के यहां छापेमारी शुरू की। लगभग चार घंटे तक चली कार्रवाई के दौरान बताया गया कि चारों फैक्ट्रियां एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा संचालित हैं। टीम ने जब संचालकों से बिल व पर्चा मांगा तो वे नहीं दिखा पाए। इसके बाद टीम ने पान मसाला बनाने में प्रयुक्त होने वाली लाखों की तंबाकू व सुपारी जब्त कर ली। टीम अब इसका मूल्यांकन करने में जुट गई है, ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। छापेमारी करने वाली टीम में डिप्टी कमिश्नर संतोष वर्मा व एसपी तिवारी, असिस्टेंट कमिश्नर पंकज सुमन, सूर्य प्रकाश समेत स्थानीय अधिकारी व गोरखपुर सचल दल के अधिकारी शामिल रहे। क्या कहते हैं अधिकारी कमिश्नर वाणिज्य कर के निर्देशन में पान मसाला को लेकर चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्रवाई की गई है। करापवंचन करने वाले व्यापारियों से विभाग सख्ती से निपटेगा। फिलहाल, माल जब्त कर मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्यांकन के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवमणि शर्मा, एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-दो एक माह से विभाग की तरफ से की जा रही थी रेकी फैक्ट्रियों पर कार्रवाई से पूर्व विभाग ने पिछले एक माह से रेकी की थी। चारों फैक्ट्रियां गेट बंदकर ऐसे सुनसान स्थान पर संचालित हो रही थीं कि किसी को भनक तक न लगे। करोड़ों का कारोबार करने वालीं इन फैक्ट्रियों में से एक ने एक वर्ष में सिर्फ तीन लाख का ही टर्नओवर दिखाया था। यानी लंबे समय से इनके द्वारा कर चोरी की जा रही थी।

