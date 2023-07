Gorakhpur News: एक ही ई-वे बिल से कारोबारी ने मंगाया था 8 बार माल, GST टीम तलाश रही कहां-कहां से जुड़े हैं तार

शहर के पान-मसाला का कारोबार करने वाले मां अंबे इंटरप्राइजेज के कारोबारी ने कानपुर के तिमूर्ति फ्रेंगरेंस फर्म से माल मंगाकर कर चोरी की है। कारोबारी ने एक ही ई-वे बिल से आठ बार माल मंगाया है। उसकी चोरी वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की टीम की जांच में सामने आई है। अब टीम तलाश रही कि कारोबारी के तार कहां-कहां से जुड़े हैं।

16 लाख के जब्त माल का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार कर रहा विभाग। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर शहर के अलीनगर में पान-मसाला का कारोबार करने वाले मां अंबे इंटरप्राइजेज ने तिथि बढ़ा-बढ़ाकर एक ही ई वे बिल व बिल नंबर से आठ बार माल मंगाया। कानपुर के तिमूर्ति फ्रेंगरेंस फर्म से कारोबारी ने यह माल मंगाकर कर चोरी की है। गुरुवार को 11 घंटे तक वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की टीम की जांच में यह मामला सामने आया, जिसके बाद टीम ने मौके पर उपलब्ध 16 लाख का माल जब्त कर गोदाम सील कर दिया है। जब्त माल का मूल्यांकन कर रिपोर्ट तैयार कर रहा विभाग अब टीम इसका मूल्यांकन कर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार करने में जुट गई है। साथ ही कारोबारी के तार कहां-कहां से जुड़े हैं, इसकी तलाश भी कर रही है। एडिशनल कमिश्नर ग्रेड-दो देव मणि शर्मा के निर्देश पर ज्वाइंट कमिश्नर एसआइबी संतोष वर्मा के नेतृत्व में नौ सदस्यीय टीम ने गुरुवार को दोपहर 1:30 बजे पान-मसाला कारोबारी के अलीनगर स्थित प्रतिष्ठान पर छापेमारी की थी। देर रात 11:30 बजे तक चली छापेमारी के दौरान टीम ने माल के साथ कई कागजात अपने कब्जे में लिए। इस दौरान कारोबारी ने मौके पर ही 10 लाख 80 हजार रुपये जमा कर दिए थे। मामले में अब जीएसटी टीम इससे संबंधित कागजात कानपुर भेजकर वहां भी जांच कराएगी। ताकि आरोपित से कर एवं अर्थ दंड जमा कराया जा सके। क्या कहते हैं अधिकारी एडिशनल कमिश्ननर ग्रेड-दो के देव मणि शर्मा ने बताया कि छापेमारी के बाद कारोबारी का 16 लाख का माल जब्त कर गोदाम सील कर दिया गया है। जांच के उपरांत और कर जमा कराकर माल रिलीज किया जाएगा। फिलहाल जब्त माल का मूल्यांकन कर प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

Edited By: Pragati Chand