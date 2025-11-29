Greco-Roman Wrestling Competition: ग्रीको-रोमन कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी पूरी, 30 नवंबर को होगा शुभारंभ
ग्रीको-रोमन कुश्ती प्रतियोगिता 30 नवंबर से शुरू होने जा रही है। आयोजन की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। दर्शकों और पहलवानों के लिए उचित व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य युवा पहलवानों को मंच प्रदान करना है।
जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको-रोमन अंडर-17-19 आयुवर्ग बालक प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 30 नवंबर को होगा और चार दिसंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों के पहुंचने का क्रम भी शुरू हो गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्थल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और उसका बहुउद्देशीय हाल निर्धारित किया गया है।
आयोजक मंडल से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिभागी टीमों का आगमन गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। अब तक मणिपुर, उत्तराखंड और तमिलनाडु की टीमें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। रेलवे स्टेशन पर विभागीय लाइजन अधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया तथा उन्हें निर्धारित वाहनों से आवंटित होटलों में पहुंचाया गया। खिलाड़ियों के ठहराव, भोजन, सुरक्षा और परिवहन की समुचित व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई हैं।
कंट्रोल रूम की स्थापना कर तैयारियों की पल-पल की मानिटरिंग शुरू कर दी गई है। शुक्रवार को जिलाधिकारी दीपक मीणा गोरखपुर और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने उद्घाटन स्थल और बहुउद्देशीय हाल का विस्तृत निरीक्षण किया।
यह भी पढ़ें- Indian Railways News: 15 घंटे के विलंब से गोरखपुर पहुंची सप्तक्रांति, सत्याग्रह भी पांच घंटे लेट
उन्होंने सुरक्षा, मंच निर्माण, दर्शक दीर्घा, एथलीट एंट्री, आपात व्यवस्था और तकनीकी तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान संयुक्त शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) सतीश सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अमरकांत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह के निर्देशन में प्रतियोगिता स्थल पर भूमि समतलीकरण, साफ-सफाई, कैटरिंग, पंडाल, ध्वनि व्यवस्था, बिजली लाइन और पेयजल व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अमरकांत सिंह तैयारियों का निरंतर जायजा ले रहे हैं। किसी तरह की कमी न होना सुनिश्चित कर रहे हैं।
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने आयोजन के लिए गठित विभिन्न समितियों तकनीकी समिति, स्वागत समिति, परिवहन प्रबंधन समिति, सुरक्षा समिति, भोजन व्यवस्था एवं चिकित्सा समिति को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और समयबद्ध तरीके से दायित्व पूरा करने पर जोर दिया।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।