Greco-Roman Wrestling Competition: ग्रीको-रोमन कुश्ती प्रतियोगिता की तैयारी पूरी, 30 नवंबर को होगा शुभारंभ

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। 69वीं राष्ट्रीय विद्यालयी कुश्ती ग्रीको-रोमन अंडर-17-19 आयुवर्ग बालक प्रतियोगिता की तैयारी पूरी कर ली गई है। प्रतियोगिता का शुभारंभ 30 नवंबर को होगा और चार दिसंबर तक चलेगा। प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए खिलाड़ियों के पहुंचने का क्रम भी शुरू हो गया है।

माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का स्थल वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज और उसका बहुउद्देशीय हाल निर्धारित किया गया है। आयोजक मंडल से मिली जानकारी के अनुसार प्रतिभागी टीमों का आगमन गुरुवार से प्रारंभ हो गया है। अब तक मणिपुर, उत्तराखंड और तमिलनाडु की टीमें गोरखपुर पहुंच चुकी हैं। रेलवे स्टेशन पर विभागीय लाइजन अधिकारियों ने खिलाड़ियों का स्वागत किया तथा उन्हें निर्धारित वाहनों से आवंटित होटलों में पहुंचाया गया। खिलाड़ियों के ठहराव, भोजन, सुरक्षा और परिवहन की समुचित व्यवस्थाएं विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई हैं।

संयुक्त शिक्षा निदेशक सतीश सिंह के निर्देशन में प्रतियोगिता स्थल पर भूमि समतलीकरण, साफ-सफाई, कैटरिंग, पंडाल, ध्वनि व्यवस्था, बिजली लाइन और पेयजल व्यवस्था को अंतिम रूप दे दिया गया है। जिला विद्यालय निरीक्षक डा. अमरकांत सिंह तैयारियों का निरंतर जायजा ले रहे हैं। किसी तरह की कमी न होना सुनिश्चित कर रहे हैं।