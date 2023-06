Gorakhpur News: नौकरी दिलाने के नाम पर दो भाइयों से चार लाख रुपये हड़पे, लोन पर निकालीं छह बाइकें

पीड़ित भाई चौरी चौरा थाना पुलिस के नहीं सुनने पर एसपी नार्थ से मिले। जिसके बाद पुलिस ने आरोपित इन्द्रदेव व डीपी मोटर के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि आरोपित ने उन्हें झांसे में लेकर नौकरी के नाम पर चार लाख रुपये ले लिए। इसके बाद उन्हीं के कागजात पर लोन लेते हुए छह बाइकें निकलवा लीं।

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा क्षेत्र के इन्द्रदेव ने दो भाइयों को झांसे में लेकर नौकरी दिलाने के नाम पर चार लाख रुपये ले लिए। इसके बाद उन्हीं के कागजात पर लोन लेते हुए छह बाइकें निकलवा लीं। बाइकों का चालान कटने के बाद जब मोबाइल फोन पर मैसेज गए तो पीड़ितों को जानकारी हुई। पीड़ित जब थाने पर जालसाज के विरुद्ध तहरीर लेकर गए तो थाना पुलिस ने सुनवाई नहीं की। इसके बाद सभी एसपी नार्थ मनोज कुमार अवस्थी से मिलकर शिकायत की। एसपी के निर्देश पर चौरी चौरा पुलिस ने आरोपित इन्द्रदेव व डीपी मोटर के कर्मचारियों के विरुद्ध केस दर्ज किया। यह है पूरा मामला शहीद नगर के अरुण कुमार ने एसपी नार्थ को बताया कि उसका भाई विनीत कुमार बेरोजगार घूम रहा था। इसी दौरान उनके ही मोहल्ले का इन्द्रदेव मिला और खुद को लखनऊ में स्थित पीजीआइ में मेडिसिन पर्चेज का अधिकारी बताया और स्टोर कीपर पद पर नौकरी दिलावाने का प्रलोभन देकर चार लाख रुपये मांगे। झांसे में आकर उसे दो बार में रुपये दे दिए, साथ ही कुछ कागजात भी दिया गया। कुछ दिन बाद लखनऊ चलने की बात हुई, मगर इन्द्रदेव ने बताया कि गोरखपुर में स्थित डीपी मोटर्स के मालिक के यहां पीजीआइ के अधिकारी आने वाले हैं। वहीं पर सबकुछ हो जाएगा। उसके बुलाने पर दोनों भाई गोरखपुर गए तो आरोपित ने अंग्रेजी में लिखे कागजात पर हस्ताक्षर कराकर घर भेज दिया। अरुण ने बताया कि उनके मोबाइल फोन पर चालान कटने का मैसेज आया, लेकिन वह ध्यान नहीं दिए। कुछ महीने पहले घर पर बैंक के कुछ अधिकारी पहुंचे और बोले कि दोनो भाइयों के नाम पर छह बाइकें लोन हैं, अगर किस्त नहीं जमा करेंगे तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। तब उन्हें धोखाधड़ी का अहसास हुआ। बता दें कि कुछ दिन पहले ही मुंडेरा बाजार के उमाशंकर उर्फ मोनू जायसवाल ने इन्द्रदेव के विरुद्ध चार पहिया वाहन दिलाने के नाम पर 13 लाख हड़पने का केस दर्ज कराया था। साथ ही दो अन्य ने शिकायत में कहा है कि इन्द्रदेव ने उन्हें लोन दिलाने के नाम पर ठगा है।

