गोरखपुर में किराने की दुकान पर मिला सरकारी दवाओं से भरा गत्ता, शराबियों की जांच करते समय पुलिस ने किया बरामद

मामला उरुवा क्षेत्र का है। पुलिस ने शराबियों की जांच करते समय एक दुकान से सरकारी दवाओं से भरा गत्ता बरामद किया। दुकानदार से पूछताछ में पता चला कि उरुवा पीएचसी में तैनात एएनएम ने गत्ता रखा था। उसने कहा था कि लेकर जाएगी। इस दुकान पर चाय पानी गुटखा व किराने का सामान भी बिकता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

किराने की दुकान पर मिली सरकारी दवाओं से भरा गत्ता। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। शराबियों की जांच के लिए गश्त पर निकली उरुवा पुलिस ने एक दुकान से सरकारी दवाओं से भरा गत्ता बरामद किया। दुकानदार ने पूछताछ में बताया कि पीएचसी उरुवा में तैनात एक एएनएम ने सप्ताह भर पहले उसकी दुकान पर रखा था। पुलिस गत्ते को थाने पर जमा करते हुए सीएमओ को रिपोर्ट भेजने की तैयारी कर रही है। यह है मामला उरुवा पुलिस कस्बे की दुकानों पर शराब पी रहे लोगों की जांच कर रही थी। इस दौरान वह एक किराने की दुकान पर पहुंची, जहां पर चाय, पानी, गुटखा समेत किराने का भी सामान बिकता है। दुकान के अंदर पहुंची पुलिस को शराबी तो नहीं मिले, लेकिन दुकान के अंदर रखा एक गत्ता मिला। जांच में गत्ते के अंदर से उत्तर प्रदेश की सरकारी दवाएं मिली। पूछताछ में दुकानदार ने पुलिस को बताया कि यह दवाएं उरुवा पीएचसी की हैं और वहां पर तैनात एएनएम ने उसे रखा था और कहा था कि वह ले जाएगी। इस संबंध में पीएचसी प्रभारी डा. जेपी तिवारी ने बताया कि किसी दुकान पर सरकारी दवा रखना गलत है। जांच में आरोपित मिलने पर एएनएम के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उधर, उरुवा थाना प्रभारी ने बताया कि बरामद सरकारी दवा को थाने लाया गया है। सीएमओ को रिपोर्ट भेजकर आगे की कार्रवाई की जएगी। क्या कहते हैं CMO सीएमओ आशुतोष कुमार दूबे ने बताया कि बरामद सरकारी दवाओं की जांच होगी। बैच नंबर के आधार पर यह पता किया जाएगा कि किस स्वास्थ्य केंद्र को यह दवाएं आवंटित की गई थी।

Edited By: Pragati Chand