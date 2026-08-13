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    गोरखपुर सोनौली फोरलेन से बदली तस्वीर, दिल्ली से नेपाल का सफर अब सिर्फ 11 घंटे में

    By Durgesh Tripathi Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 01:38 PM (IST)

    गोरखपुर-सोनौली फोरलेन सड़क के निर्माण से यात्रा का समय काफी कम हो गया है, जिससे दिल्ली से नेपाल का सफर अब 11 घंटे में पूरा होगा। इस परियोजना ने न केवल ...और पढ़ें

    गोरखपुर-सोनौली मार्ग। जागरण

    गोरखपुर-सोनौली मार्ग। जागरण

    HighLights

    1. गोरखपुर-सोनौली फोरलेन से दिल्ली-नेपाल यात्रा अब 11 घंटे में।

    2. सड़क बनने से जमीन की कीमतें करोड़ों तक पहुंचीं, आर्थिक विकास।

    3. आधुनिक टोल प्लाजा और बेहतर कनेक्टिविटी से यात्रा सुगम हुई।

    दुर्गेश त्रिपाठी/अभिनव राजन चतुर्वेदी, गोरखपुर। गोरखपुर से सोनौली की सड़क दो जिलों को ही नहीं, दो देशों को जोड़ती है। बिना पासपोर्ट, वीजा सोनौली के रास्ते विदेश यानी नेपाल यात्रा के लिए गोरखपुर अहम पड़ाव है। पहले एक्सप्रेसवे, फोरलेन, सिक्सलेन सड़कों से होते हुए पर्यटक जब गोरखपुर से आगे बढ़ते थे तो यात्रा का अनुभव बहुत खराब रहता था।

    देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण गोरखपुर-सोनौली मार्ग का ऐसा हाल यात्रियों को अखरता था। लेकिन अब बदलाव दिख रहा है। छह मार्च, 2023 को गोरखपुर से सोनौली सड़क को टू लेन से फोरलेन में बदलने का काम शुरू हुआ तो विकास को पंख लग गए। कभी जो जमीन कौड़ियों के भाव मिलती थीं, अब विदेश वाली फोरलेन के किनारे होने से करोड़ों रुपये में बिक रही थीं। एकड़ से स्क्वायर फीट का सफर बढ़ता जा रहा है।

    79.54 किलोमीटर लंबी इस सड़क के कायाकल्प के लिए 2555 करोड़ रुपये का बजट पास हुआ। जैसे-जैसे सड़क बनती गई, वाहनों की रफ्तार बढ़ती गई। कभी सवा तीन घंटे में दर्द के साथ पूरी होने वाली गोरखपुर से सोनाली की यात्रा अब तकरीबन डेढ़ घंटे ही लग रहे हैं। अगले साल से यह एक घंटे की हो जाएगी।

    यानी दिल्ली टू नेपाल वाया गोरखपुर की यात्रा सिर्फ 11 घंटे में पूरी हो जाएगी। लखनऊ से आने में चार घंटे ही लगेंगे। दैनिक जागरण के उप मुख्य संवाददाता दुर्गेश त्रिपाठी और सीनियर फोटो जर्नलिस्ट अभिनव राजन चतुर्वेदी ने विदेश तक ले जाने वाले मार्ग पर चलकर सुविधाओं को देखा।

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    चमचमाती गोरखपुर- सौनौली फोरलेन।

    हमने तय किया कि जहां से गोरखपुर-सोनौली फोरलेन की शुरुआत होती है, पड़ताल के लिए यात्रा भी वहीं से शुरू करेंगे। गोरखपुर में सिविल लाइंस स्थित कार्यालय से हम निकले तो गोरखपुर-लखनऊ राजमार्ग पर सहजनवा के कालेसर जीरो प्वाइंट पहुंचे। यहां से सोनौली रोड तक पहुंचने के लिए हम जंगल कौड़िया टोल प्लाजा की ओर रवाना हो गए।

    कभी जो इलाका राप्ती की बाढ़ से अभिशप्त होकर विकास से न जाने कितनी दूर था, फोरलेन ने उसे मुख्य धारा में पहुंचा दिया है। कभी 15 लाख एकड़ में बिकने वाली भूमि, अब स्क्वायर फीट में मिलती है, वह भी 15 सौ रुपये तक। खैर, शेरपुर चमराह टोल प्लाजा पार कर हम आगे बढ़े।

    हम जंगल कौड़िया टोल प्लाजा से चार किलोमीटर पहले हैं और दाहिनी तरफ खाद कारखाना का ऊंचा प्रीलिंग टावर गोरखपुर की आर्थिकी को दूर से ही बताने को पर्याप्त था। सरस्वती विद्या मंदिर के सामने बड़े और व्यवस्थित गोलचक्कर ने संकेत दे दिया कि हम विदेश जाने वाली सड़क के करीब आ चुके हैं। कभी जहां दिन में कोई आदमी नहीं दिखता था, अब चाय-पकौड़ी की दुकानों पर भीड़ रहती है। जेन जी के लिए नूडल्स 24 घंटे उपलब्ध है।

    एक सेकेंड का स्टाप और शुरू हो गई सोनौली की यात्रा
    जंगल कौड़िया टोल प्लाजा को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने अत्याधुनिक तकनीकों से बनाया है। यहां टोल पर नजर रखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती नहीं है। हमारी गाड़ी लेन संख्या चार पर रुकी तो किसी कर्मचारी को न देख मन में आया कि इंतजार करना तय है लेकिन एक सेकेंड में ही बैरियर उठा और गाड़ी आगे बढ़ गई।

    जंगल कौड़िया से सोनौली की दूरी 79.54 किलोमीटर है। इस हिसाब से एक घंटे लगेंगे। जंगल कौड़िया में जैसे-जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, सड़क के दोनों तरफ का विकास साफ दिख रहा है।

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    चमचमाती गोरखपुर- सौनौली फोरलेन।

     

    पूछना पड़ा, कहां है पीपीगंज
    पीपीगंज बाजार गोरखपुर से सोनौली के बीच का महत्वपूर्ण व्यवसायिक स्थल है। पहले फोरलेन यहीं से गुजरना था लेकिन चौड़ी सड़कों से बाजार का अस्तित्व खत्म होता देख पीपीगंज के बाहर से फोरलेन बनाने पर सहमति बनी। सड़क पर चलते हुए पूछना पड़ा कि पीपीगंज कहां है।

    चालक ने बताया कि पीछे छूटा है। हमने पीपीगंज चलने का निर्णय लिया। यहां रावतगंज टोल मेथौली निवासी 78 वर्षीय जयराम यादव से बात की तो वह विकास की पूरी कहानी एक ही सांस में सुना गए। बोले, अब जाम नहीं लगता है। साथ में जोड़ते हैं, 'महाराज जी (योगी आदित्यनाथ) की विकास परक सोच के कारण यही यह संभव हो सका है।

    लोहारपुरवा में गति हुई धीमी
    हम गोरखपुर व महराजगंज की सीमा पर स्थित लोहरपुरवा पहुंचे तो गाड़ी की गति धीमी करनी पड़ी। वजह रेल ओवरब्रिज के निर्माण के कारण सड़क का वनवे होना। यहां से सोनौली 55 किलोमीटर है। महराजगंज जिला मुख्यालय को रेल लाइन से जोड़ने के लिए रेलवे आनंदनगर से इसी रास्ते रेल लाइन बिछाने जा रहा है।

    इस पर काम चल रहा है। रेलवे ने ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एनएचएआइ को 150 करोड़ रुपये दे दिए हैं। एनएचएआइ के परियोजना निदेशक अंकित बताते हैं कि, डेढ़ साल में निर्माण करा लिया जाएगा। आगे फरेंदा बाईपास पर फ्लाईओवर का काम अभी अधूरा है। इस सवाल पर अंकित का जवाब है कि, अक्टूबर तक काम पूरा करा लिया जाएगा।

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    चमचमाती गोरखपुर- सौनौली फोरलेन।

    यहां चल रहा काम
    फरेंदा, पुरंदरपुर, बोकवा में डिवाइडर का काम कुछ बाकी है। रुदलापुर में सड़क को ठीक कराया जा रहा है तो कुशाहा में नहर के ऊपर का निर्माण तकरीबन पूरा हो चुका है। निर्माण के कारण यहां दोनों तरफ का ओवरब्रिज बंद है। एकसड़वा में दो ओवरब्रिज के सड़क को ठीक कराया जा रहा है।

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    चंडीथान टोल प्लाजा पर भी एक सेकेंड
    हम महराजगंज जिले में पहुंचे तो चंडीथान में टोल प्लाजा मिला। यह टोल प्लाजा भी अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त है। एक सेकेंड में ही टोल कटा और बैरियर खुल गया। यहां से होते हुए हम नौतनवा बाईपास पहुंचे। यहां ओवरब्रिज का काम तेजी से पूरा कराया जा रहा है। हालांकि कई किलोमीटर लंबाई में खड़े ट्रक किसी भी पर्यटक को चिंता में डालने के लिए पर्याप्त हैं।

    इसका जवाब पंजाब के लखनपुर से पारले जी बिस्किट लेकर नेपाल जा रहे ट्रक चालक श्याम ने दिया। श्याम बोले, पहले गोरखपुर से ही घंटों लगते थे, अब दो घंटे में आ गया।

    हम पहुंच गए नो मेंस लैंड
    सोनौली बाजार होते हुए हम गाड़ी से ही नो मेंस लैंड पहुंच गए। यहां पुलिस चौकी के पास गाड़ी खड़ी कर उतरे तो खुशनुमा अहसास से सराबोर हुए। कम समय में शानदार यात्रा के अनुभव की पुष्टि भारत-नेपाल मैत्री बस से उतरीं गीता घिमरे ने की। बोलीं, ''''अब भारत की सड़कें भी विदेश जैसी हो गई हैं।''''

    फैक्ट फाइल
    सोनौली से दिल्ली की दूरी - 927 किलोमीटर
    सोनौली से लखनऊ की दूरी - 380 किलोमीटर