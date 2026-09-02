डोमिनगढ़ से छपिया तक 'डिजिटल कवच': अब एक ही पटरी पर आ भी जाएं ट्रेनें, तो नहीं होगी टक्कर

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। डोमिनगढ़-स्वामी नारायण छपिया के बीच अब ट्रेनों की आमने-सामने व पीछे से टक्कर नहीं होगी। ट्रेनें ओवरशूट (लाल सिग्नल पार करना) नहीं करेंगी। एक रेल लाइन पर दो ट्रेनों के आने पर स्वत: ब्रेक लग जाएगा। घने कोहरे में भी ट्रेनों का निर्बाध संचालन संभव हो सकेगा। डोमिनगढ़-स्वामी नारायण छपिया 101.97 रूट किमी रेलखंड पर पूर्वोत्तर रेलवे (एनईआर) की पहली 'कवच' स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली (एटीपी) 31 अगस्त, 2026 से कार्य करने लगी है। 26 अगस्त को 'कवच' का परीक्षण किया गया था।

मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार के अनुसार भारतीय रेल में ट्रेनों का सुरक्षित एवं संरक्षित परिचालन के लिए 'कवच' सिस्टम लगाने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इसीक्रम में पूर्वोत्तर रेलवे में 2,101 रूट किमी पर स्वदेशी रूप से विकसित 'कवच' लगाने का कार्य तेजी के साथ शुरू हो चुका है। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए रेल मंत्रालय ने 787.21 करोड़ रुपये स्वीकृत किया है।

प्रथम चरण में 551 रूट किमी रेल खंड पर कवच लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें से डोमिनगढ़-स्वामी नारायन छपिया (101.97 रूट किमी) रेल खंड पर स्टैंडर्ड ‘कवच‘ (स्वदेशी टक्कर निरोधी प्रणाली) की कमीशनिंग पूरी कर ली गई है। स्टैंडर्ड कवच के चालू होने से कवच लगे लोकोमोटिव में इन खंड के 14 ब्लाक सेक्शनों में आमने-सामने और पीछे से होने वाली टक्करों की घटनाओं को रोका जा सकेगा।