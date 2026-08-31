गोरखपुर चिड़ियाघर में तिरुपति से आएगा हाइब्रिड बब्बर शेर, वन्यजीवों के आदान-प्रदान बनी सहमति

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणि उद्यान में जल्द ही एक हाइब्रिड बब्बर शेर लाया जाएगा। इसके लिए गोरखपुर और तिरुपति चिड़ियाघर प्रशासन के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो चुका है। प्रस्ताव के तहत गोरखपुर चिड़ियाघर तिरुपति को एक रेस्क्यू बाघ, बारहसिंगा और रोजी पेलीकन देगा। इसके बदले तिरुपति चिड़ियाघर से एक हाइब्रिड बब्बर शेर गोरखपुर लाया जाएगा।

चिड़ियाघर प्रशासन के अनुसार, प्रस्तावित शेर अफ्रीकी और भारतीय प्रजाति का हाइब्रिड है। सामान्य बब्बर शेर की तुलना में बड़ा होगा। केंद्र से अनुमति मिलने के बाद प्राणि उद्यान की टीम वन्यजीवों को लेकर तिरुपति रवाना होगी। निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद शेर को यहां लाया जाएगा।

प्राणी उद्यान में रेस्क्यू वन्यजीवों की संख्या अधिक चिड़ियाघर के उप निदेशक योगेश प्रताप सिंह ने बताया कि वर्तमान में प्राणी उद्यान में रेस्क्यू वन्यजीवों की संख्या अधिक है। यहां पांच बाघ और आठ रेस्क्यू किए गए तेंदुए हैं। इनमें से अधिकांश को रेस्क्यू सेंटर और अस्पताल के बाड़ों में रहते हुए एक वर्ष से अधिक समय हो चुका है।

स्वभाव में भी परिवर्तन आ गया है। ऐसे में इनका आदान-प्रदान किए जाने से चिड़ियाघर में वन्यजीवों की संख्या का संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। बब्बर शेर के बाड़े में केवल शेरनी वर्तमान में बब्बर शेर के बाड़े में केवल शेरनी ‘गौरी’ है। उसके साथ रहने वाले बब्बर शेर ‘पटौदी’ की तबीयत खराब होने पर मई 2025 में उसे कानपुर चिड़ियाघर भेजा गया था, जहां उसकी मृत्यु हो गई। वहीं, इटावा से लाए गए बब्बर शेर ‘भरत’ की अक्टूबर 2025 में मृत्यु हो गई थी। इसके बाद से बाड़े में कोई नर बब्बर शेर नहीं है।