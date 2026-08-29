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गोरखपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मां ने लगाया हत्या का आरोप

By Digital Desk Edited By: Vivek Shukla
Updated: Sat, 29 Aug 2026 01:12 PM (IST)

गोरखपुर के जंगल सखनी गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला, जिसकी पहचान कृष्णा के रूप में ...और पढ़ें

युवक की मां का बयान दर्ज करती गुलरिहा थाना पुलिस। जागरण

युवक की मां का बयान दर्ज करती गुलरिहा थाना पुलिस। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर में युवक का शव पेड़ से लटका मिला।

  2. मां ने लड़की के परिवार पर हत्या का आरोप लगाया।

  3. पुलिस प्रेम प्रसंग और हत्या के एंगल से जांच कर रही।

संवाद सूत्र, भटहट (गोरखपुर)। गुलरिहा के जंगल सखनी गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। चंद्रशेखर आजाद पब्लिक स्कूल के पास लिपस्टिक के पेड़ पर शव लटका देखकर ग्रामीणों ने गुलरिहा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां ने गांव के ही एक लड़की के परिवार पर हत्या कराने की धमकी देने के बाद बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोप की जांच कर रही है।

जंगल सखनी निवासी कृष्णा पुत्र राम प्रसाद के रूप में हुई है। वह गांव में ही एक मुर्गी फार्म पर काम करता था और दो भाइयों में छोटा था। सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिलने की जानकारी होते ही घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। परिवार में भी चीख-पुकार मच गई।

कृष्णा की मां सुनीता देवी ने पुलिस को बताया कि करीब चार दिन पहले गांव की एक लड़की और उसकी मां उनके घर आई थीं। आरोप है कि दोनों कृष्णा पर लड़की से शादी करने का दबाव बना रही थीं। कृष्णा और परिवार ने शादी से इनकार किया तो लड़की की मां ने कथित तौर पर बेटे की हत्या कराने की धमकी दी थी।

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सुनीता देवी का आरोप है कि इसी विवाद के बाद उनके बेटे की मौत हुई है। उन्होंने पुलिस से मामले की निष्पक्ष जांच कर कार्रवाई की मांग की है। घटना के बाद गांव में कृष्णा और लड़की के बीच प्रेम प्रसंग होने की भी चर्चा है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि युवक की मौत आत्महत्या है या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।