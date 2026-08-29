गोरखपुर में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, मां ने लगाया हत्या का आरोप

संवाद सूत्र, भटहट (गोरखपुर)। गुलरिहा के जंगल सखनी गांव में शनिवार सुबह एक युवक का शव पेड़ से लटका मिला। चंद्रशेखर आजाद पब्लिक स्कूल के पास लिपस्टिक के पेड़ पर शव लटका देखकर ग्रामीणों ने गुलरिहा थाना पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां ने गांव के ही एक लड़की के परिवार पर हत्या कराने की धमकी देने के बाद बेटे की हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस आरोप की जांच कर रही है।

जंगल सखनी निवासी कृष्णा पुत्र राम प्रसाद के रूप में हुई है। वह गांव में ही एक मुर्गी फार्म पर काम करता था और दो भाइयों में छोटा था। सुबह उसका शव पेड़ से लटका मिलने की जानकारी होते ही घटनास्थल पर सैकड़ों ग्रामीण जुट गए। परिवार में भी चीख-पुकार मच गई।