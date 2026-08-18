ऑनलाइन सट्टे की लत और 'डिजिटल किडनैपिंग', गोरखपुर में बेनकाब हुई खौफनाक झूठी कहानियां

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी का मकड़जाल युवाओं को तेजी से अपनी गिरफ्त में ले रहा है। लूडो, पबजी और आनलाइन सट्टे में लत के कारण लाखों रुपये गंवाने वाले युवा अब कर्ज के दलदल से बाहर निकलने के लिए सनसनीखेज और हैरान करने वाले तरीके अपना रहे हैं। जबकि युवाओं को वित्तीय नुकसान और साइबर जोखिम से बचाने के लिए सरकार ने सट्टेबाजी व जुए से जुड़े 1,524 ऐप और वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया है। इसके बावजूद विदेशों से संचालित गेमिंग प्लेटफार्म के एपीके फाइल के जरिए युवा इनका इस्तेमाल कर रहे हैं।



सितंबर 2023 में गोरखपुर के एम्स थाना क्षेत्र के एक बीए छात्र दीपांकर ने आनलाइन लूडो में करीब तीन लाख रुपये गंवा दिए। कर्ज चुकाने के दबाव में उसने खुद के अपहरण की झूठी कहानी रची। मां के मोबाइल फोन पर बेहोशी की हालत में बंधक बनाए जाने की तस्वीर भेजकर पांच लाख रुपये की फिरौती मांगी गई। हालांकि, एम्स थाना पुलिस ने सर्विलांस की मदद से महज आठ घंटे के भीतर उसे लखनऊ के ऐशबाग रेलवे स्टेशन से सकुशल बरामद कर लिया।

जनवरी 2025 में सहजनवां के माड़ गांव से सामने आया, जहां एक छात्र आनलाइन सट्टे में 12 हजार रुपये हार गया। फिर उसने बुलेट सवार युवकों द्वारा अपहरण कर बस्ती ले जाने और अंगूठा लगवाकर खाते से रुपये निकालने की मनगढ़ंत कहानी गढ़ी।

समय के साथ युवाओं का यह फर्जीवाड़ा और अधिक तकनीक-आधारित होता गया। 12 अगस्त 2026 का है, जब संतकबीरनगर जिले के धनघटा क्षेत्र का एक छात्र पबजी खेलने की बुरी लत के कारण भारी कर्जदार बन गया। दोस्तों और अन्य लोगों से लिए गए उधार का बोझ बढ़ने पर उसने अपनी ही अपहरण की खौफनाक दास्तान लिख डाली।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का इस्तेमाल करके उसने अपनी फोटो को ऐसे एडिट किया, जिससे वह एक आंख पर गंभीर चोट के साथ बंधक नजर आए। यह तस्वीर उसने अपने व्यापारी पिता को भेजकर एक लाख रुपये की फिरौती मांगी। सिकरीगंज पुलिस ने जब सर्विलांस के जरिए छानबीन कर छात्र को बरामद किया, तब सच्चाई सामने आई। बेटे की इस करतूत से आहत पिता ने थाने में ही उसे दो थप्पड़ जड़ दिए। यह घटनाएं बानगी मात्र हैं कि कैसे आनलाइन गेमिंग युवाओं का मानसिक और आर्थिक शोषण कर रही है।

साइबर सेल के शशि जायसवाल बताते है कि देश की डिजिटल सुरक्षा और साइबर फ्राड पर नकेल कसने के लिए भारत सरकार ने सख्त कदम उठाए है। वर्ष 2022 से अब तक 1,524 सट्टेबाजी, जुए और आपत्तिजनक ऐप्स व वेबसाइटों को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है। लेकिन, युवा अन्य देशों में सक्रिय इन खेलों की एपीके फाइल डाउनलोड कर धड़ल्ले से खेल रहे हैं और हजारों रुपये पानी की तरह बहा रहे हैं।

यह भी पढ़ें- नाम बदला, पता बदला... और बन गया फर्जी पासपोर्ट; जानिए UP में कैसे फल-फूल रहा यह गिरोह इन खेलों पर लग चुका है प्रतिबंध

साइबर सेल के शशि जायसवाल ने बताया कि युवाओं की पसंद पबजी मोबाइल का नार्डिक मैप, लिविक, पबजी मोबाइल लाइट, चेस रश, राइज आफ किंगडम लास्ट क्रूसेड, गेम आफ सुल्तांस, रेंजर्स आफ आब्लिवियन और आनलाइन एक्शन एमएमओ आरपीजी गेम पर प्रतिबंध लग चुका है। इसके अलावा, लूडो और कैरम जैसे बोर्ड गेम्स की आड़ में युवओं को आकर्षित करने वाले प्लेटफार्म्स जैसे, लूडो वर्ल्ड-लूडो सुपरस्टार, लूडो आल स्टार-प्ले ऑनलाइन लूडो गेम एंड बोर्ड गेम्स, और कैरोम फ्रेंड्स, कैरोम बोर्ड एंड पूल गेम को भी प्रतिबंधित सूची में डाल दिया गया है।