यूएई में हुई गोरखपुर के युवक की मौत, शव लाने के लिए परिजनों ने लगाई गुहार

संवाद सूत्र, गोरखपुर। बांसगांव तहसील क्षेत्र के नौवाडीह बुजुर्ग गांव निवासी दुर्गेश यादव पुत्र राजमंगल यादव की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मौत हो गई। वह रोजगार के सिलसिले में अजीजी गार्डेनिया में रहकर काम कर रहे थे। 13 अगस्त को दूरभाष के माध्यम से परिजन को उनके निधन की सूचना मिली। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सोनी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पति की मौत के बाद पत्नी सोनी ने दुर्गेश का शव भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। विदेश से शव लाने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी औपचारिकताओं के कारण परिवार के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। परिजन चाहते हैं कि जल्द प्रक्रिया पूरी कर शव पैतृक गांव लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके।