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यूएई में हुई गोरखपुर के युवक की मौत, शव लाने के लिए परिजनों ने लगाई गुहार

By Jitendra Pandey Edited By: Abhinav Tripathi
Updated: Mon, 17 Aug 2026 09:04 PM (IST)

गोरखपुर के नौवाडीह बुजुर्ग गांव निवासी दुर्गेश यादव की संयुक्त अरब अमीरात में मौत हो गई, जिससे परिवार में शोक का माहौल है। उनकी पत्नी ने शव भारत लाने के लिए मदद मांगी है, जिस पर ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने विदेश मंत्री को पत्र लिखा है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

HighLights

  1. गोरखपुर के दुर्गेश यादव की यूएई में हुई मौत।

  2. परिवार ने शव भारत लाने के लिए लगाई गुहार।

  3. मंत्री कमलेश पासवान ने विदेश मंत्री को लिखा पत्र।

संवाद सूत्र, गोरखपुर। बांसगांव तहसील क्षेत्र के नौवाडीह बुजुर्ग गांव निवासी दुर्गेश यादव पुत्र राजमंगल यादव की संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में मौत हो गई। वह रोजगार के सिलसिले में अजीजी गार्डेनिया में रहकर काम कर रहे थे। 13 अगस्त को दूरभाष के माध्यम से परिजन को उनके निधन की सूचना मिली। इसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी सोनी समेत अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

पति की मौत के बाद पत्नी सोनी ने दुर्गेश का शव भारत लाने के लिए मदद की गुहार लगाई है। विदेश से शव लाने की प्रक्रिया और उससे जुड़ी औपचारिकताओं के कारण परिवार के सामने परेशानी खड़ी हो गई है। परिजन चाहते हैं कि जल्द प्रक्रिया पूरी कर शव पैतृक गांव लाया जाए, ताकि अंतिम संस्कार किया जा सके।

परिवार की परेशानी को देखते हुए ग्रामीण विकास राज्यमंत्री एवं बांसगांव सांसद कमलेश पासवान ने पहल की है। उन्होंने 16 अगस्त को विदेश मंत्री एस जयशंकर को पत्र भेजकर दुर्गेश यादव का शव भारत लाने के लिए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है। दुर्गेश की मौत से नौवाडीह बुजुर्ग गांव में भी शोक का माहौल है।

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