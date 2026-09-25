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गोरखपुर में बन रहा वर्किंग वूमेन हॉस्टल, सीएम योगी के लोकार्पण के चलते डेडलाइन तय

By Arun Chand Edited By: Ashish Mishra
Published: Fri, 25 Sep 2026 08:16 PM (IST)

गोरखपुर में 75 बेड वाले वर्किंग वूमेन हॉस्टल का निर्माण कार्य मुख्यमंत्री के प्रस्तावित लोकार्पण के कारण अक्टूबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

अक्टूबर तक तैयार करना होगा वर्किंग वूमेन हॉस्टल।

अक्टूबर तक तैयार करना होगा वर्किंग वूमेन हॉस्टल।

HighLights

  1. गोरखपुर में 75 बेड का वर्किंग वूमेन हॉस्टल बन रहा।

  2. मुख्यमंत्री के लोकार्पण हेतु अक्टूबर तक कार्य पूर्ण करने का निर्देश।

  3. पहले जून 2027 तक पूरी होनी थी यह परियोजना।

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मुख्यमंत्री वैश्विक नगरोदय योजना के तहत गोरखपुर-देवरिया बाईपास रोड पर पाम पैराडाइज के पास बन रहे 75 बेड के वर्किंग वूमेन हॉस्टल को अब अक्टूबर तक पूरा करना होगा। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित लोकार्पण को देखते हुए नगर निगम ने निर्माण की समय सीमा करीब आठ महीने पहले कर दी है।

कार्यदायी संस्था सीएंडएस की यूनिट-42 को पहले यह परियोजना जून 2027 तक पूरी करनी थी। हॉस्टल का करीब 75 प्रतिशत निर्माण पूरा हो चुका है।

पांच मंजिला भवन में भूतल से चौथी मंजिल तक स्ट्रक्चर और स्लैब डालने का काम पूरा हो गया है। अब भवन को उपयोग के लिए तैयार करने के लिए फिनिशिंग और विभिन्न सुविधाओं से जुड़े कार्य तेजी से कराने के निर्देश दिए गए हैं।

18 सितंबर को महापौर डा. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव और नगर निगम अधिकारियों ने निर्माणाधीन हॉस्टल का निरीक्षण किया था। मौके पर पर्याप्त श्रमशक्ति नहीं मिलने पर नाराजगी जताई गई थी।

इसके बाद मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने परियोजना प्रबंधक को पर्याप्त श्रमिक, मशीनरी और अन्य संसाधन उपलब्ध कराकर अक्टूबर तक हर हाल में काम पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।

मुख्य अभियंता की ओर से जारी निर्देश में कहा गया है कि मुख्यमंत्री द्वारा हॉस्टल का लोकार्पण प्रस्तावित है। इसलिए लोकार्पण कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए निर्माण के साथ सभी अवशेष कार्य भी तय समय में पूरे कर भवन को लोकार्पण के लिए तैयार रखा जाए। निर्माण में शिथिलता या अनावश्यक विलंब मिलने पर संबंधित कार्यदायी संस्था और अधिकारी की जिम्मेदारी तय करने की चेतावनी दी गई है।

फिनिशिंग का काम बाकी, 18.26 करोड़ की परियोजना

हॉस्टल में टाइल, दरवाजे, फर्नीचर, जलापूर्ति, बिजली, फायर फाइटिंग, ब्रिक वर्क और जीआरसी से संबंधित कार्य चल रहे हैं। यानी मुख्य ढांचा तैयार होने के बाद अब भवन को पूरी तरह उपयोग योग्य बनाने का काम शेष है।

मौके की स्थिति को देखते हुए अक्टूबर तक सभी कार्य पूरे करने के लिए निर्माण की गति बढ़ानी होगी। 75 बेड क्षमता वाले हॉस्टल की मूल स्वीकृत लागत 18.26 करोड़ रुपये है। इसके निर्माण के लिए मेसर्स रिपिक एसोसिएट्स से 13.76 करोड़ रुपये का अनुबंध हुआ है।

कार्य 12 जून 2025 को शुरू हुआ था और विभागीय अभिलेख में इसे पूरा करने की संभावित तिथि 11 जून 2027 दर्ज है। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित लोकार्पण के कारण नगर निगम ने अब लक्ष्य को अक्टूबर तक सीमित कर दिया है।