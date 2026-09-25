चालान कटने पर युवती चाकू लेकर पहुंची SSP आवास, गोरखपुर पुलिस पर मनमानी करने का लगाया आरोप

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। नो पार्किंग में स्कूटी का चालान कटने से नाराज युवती शुक्रवार सुबह करीब हाथ में चाकू लेकर एसएसपी आवास पहुंच गई। गेट पर तैनात पुलिसकर्मियों की नजर पड़ी तो उसे समझाकर गोलघर चौकी ले जाया गया।

महिला पुलिसकर्मियों ने बातचीत की तो युवती ने बताया कि उसकी स्कूटी का बिना वजह नो पार्किंग में चालान काट दिया गया है। उसका आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने मनमानी की है।

युवती कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है। चौकी पर सूचना मिलने के बाद उसकी मां भी पहुंचीं। उन्होंने पुलिस को बताया कि बेटी की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और वह आए दिन किसी न किसी बात पर घर में पुलिस बुला देती है।