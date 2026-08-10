गोरखपुर में चलती कार में बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर फेंका

संवाद सूत्र,पिपरौली (गोरखपुर)। पति चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण का खर्च दिलाने के नाम पर महिला को हाई कोर्ट ले जाने वाले युवक ने चलती कार में महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट की। उसकी साथी युवती ने कपड़े फाड़ दिए। जौनपुर जिले में महिला और उसके दो वर्ष बेटे को आरोपित ने चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया।

आरोप है कि नीचे उतरकर उसने ईंट से हमला कर महिला को घायल करने के बाद मोबाइल फोन तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर गीडा थाना पुलिस ने आरोपित रवि प्रताप सिंह और उसकी महिला मित्र ज्योति मिश्रा के विरुद्ध दुष्कर्म की कोशिश,मारपीट व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पुलिस की टीम प्रयागराज और जौनपुर भेजी गई है।

देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला वर्तमान में झंगहा क्षेत्र के एक गांव में रहती है। उसने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मामले में वह गोरखपुर दीवानी कचहरी आती-जाती थी।

इसी दौरान उसकी मुलाकात गीडा सेक्टर पांच में किराये के मकान में रहने वाली ज्योति मिश्रा से हुई। महिला के मुताबिक, वह युवती के घर घरेलू काम करने लगी और इससे अपना व दाे वर्षीय बेटे का पालन-पोषण करती थी। सात अगस्त को युवती ने अपने दोस्त रवि प्रताप सिंह के साथ हाई कोर्ट चलने के लिए कहा। उसने कहा कि पति के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण दिलवा देगी।

खबरें और भी







भरोसा करके महिला अपने बेटे के साथ दोनों के साथ कार से प्रयागराज हाई कोर्ट चली गई। आरोप है कि वापसी के दौरान युवक और युवती ने रास्ते में बीयर की छह बोतलें खरीदीं और गाड़ी में ही पीने लगे। दोनों ने महिला को भी शराब पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद रवि ने गाड़ी में ही उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और दुष्कर्म का प्रयास किया।