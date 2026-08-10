Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
    News

    गोरखपुर में चलती कार में बेटे के सामने महिला से दुष्कर्म की कोशिश, विरोध पर फेंका

    By Satish Kr. Pandey Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Mon, 10 Aug 2026 07:43 AM (IST)

    गोरखपुर में एक महिला को भरण-पोषण दिलाने के बहाने हाई कोर्ट ले जाकर चलती कार में दुष्कर्म का प्रयास किया गया। विरोध करने पर आरोपी ने महिला और उसके बेटे ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    HighLights

    1. महिला को भरण-पोषण के बहाने हाई कोर्ट ले जाया गया।

    2. चलती कार में दुष्कर्म का प्रयास, विरोध पर फेंका गया।

    3. गीडा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया।

    संवाद सूत्र,पिपरौली (गोरखपुर)। पति चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण का खर्च दिलाने के नाम पर महिला को हाई कोर्ट ले जाने वाले युवक ने चलती कार में महिला से दुष्कर्म का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि विरोध करने पर युवक ने उसके साथ मारपीट की। उसकी साथी युवती ने कपड़े फाड़ दिए। जौनपुर जिले में महिला और उसके दो वर्ष बेटे को आरोपित ने चलती गाड़ी से नीचे फेंक दिया।

    आरोप है कि नीचे उतरकर उसने ईंट से हमला कर महिला को घायल करने के बाद मोबाइल फोन तोड़ दिया। पीड़ित की शिकायत पर गीडा थाना पुलिस ने आरोपित रवि प्रताप सिंह और उसकी महिला मित्र ज्योति मिश्रा के विरुद्ध दुष्कर्म की कोशिश,मारपीट व धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है। जांच में पुलिस की टीम प्रयागराज और जौनपुर भेजी गई है।

    देवरिया के गौरीबाजार थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली महिला वर्तमान में झंगहा क्षेत्र के एक गांव में रहती है। उसने पति पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है जो न्यायालय में विचाराधीन है। इसी मामले में वह गोरखपुर दीवानी कचहरी आती-जाती थी।

    इसी दौरान उसकी मुलाकात गीडा सेक्टर पांच में किराये के मकान में रहने वाली ज्योति मिश्रा से हुई। महिला के मुताबिक, वह युवती के घर घरेलू काम करने लगी और इससे अपना व दाे वर्षीय बेटे का पालन-पोषण करती थी। सात अगस्त को युवती ने अपने दोस्त रवि प्रताप सिंह के साथ हाई कोर्ट चलने के लिए कहा। उसने कहा कि पति के विरुद्ध चल रहे मुकदमे में भरण-पोषण दिलवा देगी।

    खबरें और भी

    भरोसा करके महिला अपने बेटे के साथ दोनों के साथ कार से प्रयागराज हाई कोर्ट चली गई। आरोप है कि वापसी के दौरान युवक और युवती ने रास्ते में बीयर की छह बोतलें खरीदीं और गाड़ी में ही पीने लगे। दोनों ने महिला को भी शराब पिलाने का प्रयास किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया। इसके बाद रवि ने गाड़ी में ही उसके साथ अश्लील हरकत शुरू कर दी और दुष्कर्म का प्रयास किया।

    यह भी पढ़ें- गोरखपुर एम्स में काम करते समय मजदूर की मौत, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

    विरोध करने पर अपनी महिला मित्र के साथ मिलकर उसकी कुर्ती फाड़ दी। बेटे के साथ गाड़ी से नीचे फेंक दिया। महिला के मुताबिक, वह सड़क पर बेहोशी की हालत में पड़ी रही। राहगीरों ने उसकी मदद की और उपचार कराया। होश में आने के बाद उसने डायल-112 पर सूचना दी। पुलिस की मदद से वह गोरखपुर पहुंची और गीडा पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर ज्योति मिश्रा और उसके साथी रवि प्रताप सिंह के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    एसपी उत्तरी ज्ञानेंद्र कुमार ने बताया कि घटना की तस्दीक के लिए पुलिस की एक टीम प्रयागराज और जौनपुर भेजी गई है। आरोपितों की तलाश की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।