    UP News: शॉर्ट सर्किट से अतीक के घर में लगी आग, पत्नी की मौत 

    By Jitendra Pandey Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:59 AM (IST)

    गोरखपुर में शॉर्ट सर्किट से एक घर में आग लगने से 32 वर्षीय महिला की मौत हो गई और उसके पति गंभीर रूप से घायल हो गए। सुबह 4:30 बजे मोतीलाल बगिया में हुई इस घटना के बाद पुलिस ने घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया। महिला को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोतीलाल बगिया में स्थित एक मकान में बुधवार की सुबह 4.30 बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। इससे कमरे में मौजूद 32 वर्षीय जोहरा खातून की मृत्यु हो गई। वहीं उसका पति 36 वर्षीय अतीक खान गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पर पहुंची गोरखनाथ थाना की पुलिस ने उसे बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

    अतीक के मकान में बुधवार सुबह कमरे में अचानक शार्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें पूरे कमरे में फैल गईं। कमरे में जोहरा खातून और उनके पति मौजूद थे। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।

    पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों को बाहर निकालकर एंबुलेंस से बीआरडी मेडिकल कालेज भेजा। डाक्टरों ने जोहरा खातून को मृत घोषित कर दिया, जबकि अतीक की हालत गंभीर बनी हुई है। एक महीने पहले अतीक खान ने घर में ही पान की दुकान खोली थी। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया कि शार्ट सर्किट से मकान में आग लगी थी। महिला की मौत हो गई और गंभीर रूप से घायल पति का उपचार मेडिकल कालेज में चल रहा है।