UP News: शॉर्ट सर्किट से अतीक के घर में लगी आग, पत्नी की मौत 

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। मोतीलाल बगिया में स्थित एक मकान में बुधवार की सुबह 4.30 बजे शार्ट सर्किट से आग लग गई। इससे कमरे में मौजूद 32 वर्षीय जोहरा खातून की मृत्यु हो गई। वहीं उसका पति 36 वर्षीय अतीक खान गंभीर रूप से झुलस गया। सूचना पर पहुंची गोरखनाथ थाना की पुलिस ने उसे बीआरडी मेडिकल कालेज में भर्ती कराया है। जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।

अतीक के मकान में बुधवार सुबह कमरे में अचानक शार्ट सर्किट हुआ और देखते ही देखते आग की लपटें पूरे कमरे में फैल गईं। कमरे में जोहरा खातून और उनके पति मौजूद थे। शोर सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने की कोशिश की। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।