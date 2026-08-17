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'पति ने कर दी ऐसी हालत...', हनीमून से लौटने के बाद नवविवाहिता पहुंच गई पुलिस थाने

By Satish Kr. Pandey Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Mon, 17 Aug 2026 12:06 PM (IST)

गोरखपुर की एक नवविवाहिता ने अंडमान-निकोबार में हनीमून के दौरान पति पर मारपीट और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर।

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जागरण संवाददाता, गोरखपुर। शादी के महज कुछ ही दिनों बाद हनीमून पर गई एक नवविवाहिता के साथ हैवानियत का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़ित महिला ने अपने पति पर अंडमान-निकोबार के एक होटल में बेरहमी से मारपीट करने और गला दबाकर हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है।

महिला की तहरीर पर गोरखपुर के रामगढ़ताल थाना पुलिस ने पति, सास और ननद के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और हत्या के प्रयास समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।

रामगढ़ताल क्षेत्र के तारामंडल की रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उसकी शादी 30 मई 2023 को दिल्ली के मयूर विहार (फेज-3, थाना गाजीपुर) निवासी निखिल मिश्रा के साथ हुई थी। शादी में उसके पिता ने नकदी और कार समेत करीब 40 लाख रुपये का दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल पहुंचते ही सास, ननद और पति उसे कम दहेज का ताना देकर प्रताड़ित करने लगे।

हनीमून के दौरान होटल में हैवानियत

पीड़िता के मुताबिक, 4 जुलाई 2023 को वह अपने पति के साथ अंडमान-निकोबार हनीमून पर गई थी। वहां अचानक उसके पेट में तेज दर्द और रक्तस्राव (ब्लीडिंग) शुरू हो गया। इस बात से नाराज होकर पति निखिल मिश्रा ने आपा खो दिया और होटल के कमरे में ही उसे लात-घूंसों और थप्पड़ों से पीटना शुरू कर दिया।

उसने आरोप लगाया कि पति ने उसका गला दबाकर जान लेने की भी कोशिश की। चीख-पुकार सुनकर पहुंचे होटल कर्मचारियों ने किसी तरह बीच-बचाव कर उसकी जान बचाई।

अंडमान से लौटते ही घर से निकाला

इसके बाद जब कपल हनीमून से वापस घर लौटे, तो 14 जुलाई 2023 को ससुराल वालों ने पीड़िता को मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसके बाद से ही पीड़िता अपने मायके में रह रही थी और न्याय के लिए भटक रही थी।

मामले में सीओ कैंट कीर्ति निधि आनंद ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपित पति निखिल मिश्रा, सास और ननद के विरुद्ध संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और मिले साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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