Gorakhpur Weather: गोरखपुर में बारिश के बाद बढ़ी उमस, आने वाले तीन दिन ऐसा ही रहेगा मौसम

Today Gorakhpur Weather News Update गोरखपुर में मौसम का बदलाव जारी है। धूप के बीच हो रही बारिश उमस बढ़ा रही है। पुरुवा हवा चलने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ रही है। जिससे लोगों को रिकार्ड तापमान से चार से पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी का अहसास हो रहा है। मौसम विशेषज्ञ ने अगले दो-तीन दिन मौसम के ऐसे ही बने रहने की बात कही है।

बारिश में छाता लगाकर सड़क किनारे खड़ा आम बेचने वाला शख्स। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। मानसूनी मौसम अपनी प्रकृति के अनुरूप तरह-तरह के रूप दिखा रहा है। कब धूप निकल जाएगी और कब बारिश हो जाएगी, इसका अंदाजा कोई भी नहीं लगा पा रहा है। मौसम के इस रूप ने उमस जरूर बढ़ा दी है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। मौसम विज्ञानी कैलाश पांडेय फिलहाल अगले दो से तीन दिन तक मौसम के इसी तरह के रुख का पूर्वानुमान जता रहे हैं। मंडलीय वर्षा के लिए वह 11 जुलाई की तिथि बता रहे हैं। मंडलीय बारिश के लिए 11 जुलाई तक करना होगा इंतजार मौसम विज्ञानी ने बताया कि मानसूनी बारिश के लिए जरूरी निम्नवायुदाब क्षेत्र फिलहाल पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी हिस्से के नीचे मध्य प्रदेश में बना हुआ है। इसके चलते कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश तो हो सकती है लेकिन मंडलीय बारिश के लिए 11 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 10 जुलाई तक मध्य प्रदेश के ऊपरी हिस्से में बने निम्नवायुदाब क्षेत्र के पूर्वी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने की संभावना है। उमस भरी गर्मी पड़ने की वजह वे पुरुआ हवा का चलना बता रहे है। इस वजह से बढ़ रही उमस बंगाल की खाड़ी की नमी लेकर आ रही पुरुआ हवा का साथ जब धूप को मिल रहा तो शहर का हीट इंडेक्स बढ़ जा रहा। ऐसे में उमस बढ़ जा रही और लोगों को रिकार्ड तापमान से चार से पांच डिग्री सेल्सियस से अधिक की गर्मी का अहसास हो रहा। शनिवार का अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड हुआ लेकिन लोगों को गर्मी 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बराबर हुई। हालांकि रह-रह कर हो रही बारिश कुछ देर के लिए गर्मी से राहत जरूर दे रही पर वह राहत अस्थायी ही साबित हो रही।

Edited By: Pragati Chand