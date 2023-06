Gorakhpur Rain: गोरखपुर में तेज हवा के साथ झमाझम बारिश, गर्मी और उमस से मिली राहत; किसानों के खिले चेहरे

Today Gorakhpur Weather News Update गोरखपुर में झमाझम बारिश का सिलसिला सुबह से शुरू हो गया। तेज हवा के साथ हो रही बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। पूरे माह बारिश के लिए तरसे लोगों को जून महीने का अंतिम दिन राहत दे गया। मौसम के चार-पांच दिनों तक ऐसे ही रहने की संभावना जताई जा रही है।

गोरखपुर में झमाझम बारिश से लोगों को मिली राहत। -जागरण

गोरखपुर, जागरण संवाददाता। गोरखपुर वासियों को उमस भरी गर्मी से राहत मिल गई है। शुक्रवार की सुबह-सुबह शुरू हुई झमाझम बारिश ने लोगों का दिन सुहाना बना दिया। शहरवासियों की नींद खुली तो बाहर का नजारा देख चेहरे पर खुशी छा गई। तेज धूप और गर्मी से परेशान लोगों को झमाझम बारिश ने राहत दिलाई ही, किसानों के लिए ये बारिश की बूंदें खुशियां बनकर जमीन पर गिरीं। बारिश के साथ ही किसानों ने कृषि कार्यों में तेजी लाई है। पूरे महीने मौसम ने ली गोरखपुर वासियों की परीक्षा बता दें कि मौसम ने इस महीने गोरखपुर के लोगों की खूब परीक्षा ली। पूरे माह बारिश का माहौल तो बनता रहा, लेकिन इसके लिए लोग तरसते रहे। इसकी वजह से भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की संभावना बनती रही, लेकिन मिल नहीं सकी। रिमझिम फुहारों के चलते गर्मी के लिहाज से गुरुवार का दिन कुछ हद तक राहत भरा रहा, यद्यपि खुलकर बारिश फिर भी नहीं हो सकी। जारी रहेगा गर्मी से राहत का सिलसिला गुरुवार को पहली बार ऐसा हुआ कि अधिकतम तापमान जून के औसत औसत तापमान से एक डिग्री सेल्सियस कम रिकार्ड किया गया। न्यूनतम तापमान फिर भी औसत से अधिक रहा। धूप की नामौजूदगी में आर्द्रता के बढ़े प्रतिशत ने भी गर्मी से राहत दिलाने में मदद की। गुरुवार को आर्द्रता का प्रतिशत 71 से 77 प्रतिशत के बीच रहा। मौसम विभाग गर्मी से राहत के सिलसिले के जारी रहने का पूर्वानुमान जता रहा है। ऐसा रह सकता है आने वाले दिनों का मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार यानी आज मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। बारिश का यह क्रम अगले चार-पांच दिन तक रुक-रुक कर जारी रह सकता है। गुरुवार का अधिकतम तापमान 31.9 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है।

Edited By: Pragati Chand