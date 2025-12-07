Language
    Gorakhpur Weather Update: दिन में लोगों को सता रही है गलन, अब रात में भी बढ़ेगी ठंड

    By Arun Kumar Munna Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 12:17 PM (IST)

    गोरखपुर में ठंड बढ़ रही है, दिन में धूप के बावजूद गलन महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, रात में ठंड और बढ़ेगी। तापमान सामान्य से कम दर्ज कि ...और पढ़ें

    सूरज की किरणों पर भारी पड़ी पछुआ हवा। पंकज कुमार श्रीवास्तव

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड धीरे–धीरे बढ़ने लगी है। शनिवार को धूप निकली, लेकिन गलन का असर पूरे दिन महसूस किया गया। दोपहर बाद सूरज थोड़ा तेज हुआ, पर उत्तरी पछुआ हवा के कारण गलन का असर बना रहा। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट शुरू हो गई। मौसम विज्ञानी का कहना है कि दिन में धूप होने से राहत रहेगी। लेकिन रात में ठंड बढ़ेगी।

    शनिवार को अधिकतम तापमान 25.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.4 डिग्री कम रहा। वहीं न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री नीचे रहा।

    स्थानीय मौसम विज्ञानी टीबी सिंह ने बताया कि तापमान में यह गिरावट मौसम के करवट लेने का संकेत माना जा सकता है। अधिकतम आर्द्रता 85 प्रतिशत और न्यूनतम 38 प्रतिशत दर्ज की गई। उन्होंने बताया कि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसका सीधा प्रभाव मैदानी जिलों में दिखाई दे रहा है।

    पहाड़ों से आने वाली ठंडी पछुआ हवा नमी के साथ मिलकर गलन का अहसास करा रही है। रात में ठंड बढ़ने से सुबह मध्यम कोहरा छाने की भी आशंका बढ़ गई है। इस सप्ताह तापमान में गिरावट भी दर्ज की जा सकती है।