Gorakhpur Weather Update: दिन में लोगों को सता रही है गलन, अब रात में भी बढ़ेगी ठंड

जागरण संवाददाता, गोरखपुर। ठंड धीरे–धीरे बढ़ने लगी है। शनिवार को धूप निकली, लेकिन गलन का असर पूरे दिन महसूस किया गया। दोपहर बाद सूरज थोड़ा तेज हुआ, पर उत्तरी पछुआ हवा के कारण गलन का असर बना रहा। शाम ढलते ही तापमान में गिरावट शुरू हो गई। मौसम विज्ञानी का कहना है कि दिन में धूप होने से राहत रहेगी। लेकिन रात में ठंड बढ़ेगी।

