    गोरखपुर में शुद्ध पेयजल जांच अभियान में स्वास्थ्य विभाग भी सक्रिय, जागरण टीम के साथ की पड़ताल

    By Rajeev Ranjan Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 11:22 AM (IST)

    गोरखपुर में इंदौर की घटना के बाद पेयजल गुणवत्ता जांच अभियान तेज हो गया है। नगर निगम के जलकल विभाग के साथ अब स्वास्थ्य विभाग भी शामिल हो गया है। बेतिया ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    पानी की जांच करती टीम। जागरण

    जागरण संवाददाता, गोरखपुर। इंदौर की घटना के बाद प्रदेश सरकार के सख्त निर्देशों के क्रम में नगर निगम प्रशासन शहरवासियों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह सक्रिय हो गया है। इसी के तहत नगर निगम के जलकल विभाग द्वारा शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच की जा रही है। ओटी (आर्थो टोलिडीन) टेस्ट किट के माध्यम से पानी में क्लोरीन की मात्रा की जांच कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वह मानक के अनुरूप बनी रहे।

    मंगलवार को इस अभियान को और प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम भी जांच में शामिल हो गई। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जलकल विभाग के अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचे और सप्लाई किए जा रहे पानी की गुणवत्ता का बारीकी से परीक्षण किया। जागरण के साथ संयुक्त टीम ने बेतियाहाता मलिन बस्तियों में नलों और जल आपूर्ति बिंदुओं से सैंपल लेकर मौके पर ही ओटी टेस्ट किया और क्लोरीन की मात्रा को परखा।

    जांच टीम में स्वास्थ्य विभाग की ओर से सीनियर मलेरिया इंस्पेक्टर राहुल सिंह के साथ आशीष सिंह और अंजनी सिंह शामिल रहे। वहीं, जलकल विभाग की टीम में सत्येश कुमार, राकेश यादव और धीरज वर्मा मौजूद रहे। जलकल विभाग के अधिकारियों ने किट के माध्यम से पानी में क्लोरीन की मात्रा दिखाते हुए बताया कि अधिकतर क्षेत्रों में क्लोरीन का स्तर मानक के अनुसार पाया गया है। जहां कहीं भी कमी पाई गई, वहां तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए।

    अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान केवल एक दिन का नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में भी शहर के सभी वार्डों में चरणबद्ध तरीके से जांच जारी रहेगी। इसके साथ ही नागरिकों से भी अपील की गई है कि यदि कहीं गंदे पानी की आपूर्ति, पाइपलाइन लीकेज या पानी की गुणवत्ता को लेकर कोई शिकायत हो तो तुरंत नगर निगम को सूचित करें, ताकि समय रहते समस्या का समाधान किया जा सके।

    राजनगर, राप्ती नगर और बेतियाहाता में पानी की गुणवत्ता की जांच
    दैनिक जागरण और नगर निगम के जलकल विभाग की संयुक्त टीम ने मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों में पेयजल की गुणवत्ता की जांच की। इस दौरान राजनगर कालोनी, राप्ती नगर कालोनी और बेतियाहाता की मलिन बस्तियों में पानी के नमूने लेकर त्वरित जांच की गई। जांच में सभी स्थानों पर पानी पीने योग्य पाया गया। टीम ने मौके पर स्थानीय लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं भी सुनीं।

    राजनगर कालोनी में रैंडम जांच
    महादेवपुरम क्षेत्र स्थित राजनगर कालोनी गोरधोइया नाले के समीप बसी है, जहां चार सौ से अधिक मकानों में नगर निगम की ओर से जलापूर्ति की जाती है। सुबह 10:35 बजे दैनिक जागरण संवाददाता के साथ जलकल विभाग के सहायक अभियंता राकेश यादव, अवर अभियंता सूर्यसेन मल्ल और सहयोगी प्रशांत की टीम सबसे पहले पानी की टंकी के पास पहुंची। यहां जलापूर्ति सुनिश्चित करने के बाद रैंडम जांच शुरू की गई।

    टीम ने दो से तीन सौ मीटर के दायरे में पांच-पांच मकानों का चयन कर नमूने लिए। सबसे पहले मीना सदन-349 में आयुष कुमार की उपस्थिति में पानी की जांच की गई। परखनली में दो बूंद रसायन डालते ही पानी पीने योग्य पाया गया। इसके बाद नीलम तिवारी के मकान पर भी जलापूर्ति और आसपास की पाइपलाइन की जांच की गई। यहां भी पानी में क्लोरीन की मात्रा मानक के अनुरूप मिली।

    दुर्गा मंदिर की टोटी से भी जांच
    पूर्वाह्न 11:25 बजे टीम दुर्गा मंदिर के बाहर लगी टोटी पर पहुंची। मंदिर में भजन कर रहे पुजारी बिहारी बाबा ने जांच की जानकारी ली। अभियंताओं ने बताया कि पानी में क्लोरीन की मात्रा 0.3 पीपीएम पाई गई है, जो सुरक्षित है। इस पर पुजारी ने खुशी जताते हुए कहा कि ऐसी जांच से इंदौर जैसी घटनाओं से बचाव संभव होगा। इसके बाद सुनीता देवी के परिसर में जांच की गई। उन्होंने कभी-कभी पानी कम आने की शिकायत की, जिस पर अभियंताओं ने समस्या आने पर सीधे संपर्क करने की सलाह दी।

    राप्ती नगर में आरओ के बावजूद जलकल का पानी
    इसके बाद टीम राप्तीनगर के शक्तिनगर कालोनी पहुंची। राधे श्रीवास्तव के मकान पर पानी का नमूना लिया गया, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं मिली। उन्होंने बताया कि अधिकांश घरों में आरओ मशीन लगी है, लेकिन जलकल का पानी ही शुद्ध कर पीया जाता है। टीम इसके बाद लीला दीक्षित के आवास पर पहुंची। बुजुर्ग लीला स्वजन के साथ अलाव सेंक रही थीं। पहले उन्होंने पानी ठीक न आने की बात कही, लेकिन जांच में पानी मानक पर खरा उतरा। इस पर उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि पहले दिक्कत थी, अब सुधार हुआ है।

    बेतियाहाता की मलिन बस्तियों में भी जांच
    दैनिक जागरण, जलकल और स्वास्थ्य विभाग की दूसरी टीम ने बेतियाहाता क्षेत्र की मलिन बस्तियों में पानी की गुणवत्ता जांची। यहां भी त्वरित जांच में पानी पीने योग्य पाया गया और लोगों ने किसी बड़ी गड़बड़ी की शिकायत नहीं की।